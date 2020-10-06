Экономика

Виктор Степанов рассказал, на ком держится порховская экономика

Свинокомплекс, известняковый комбинат и маслосыродельный завод в Порховском районе не только работают в нормальном режиме, но и намерены развиваться. На этот факт в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) указал сегодня, 7 октября, глава района Виктор Степанов, отвечая на вопрос об экономическом положении муниципалитета.

«Сельхозкомплекс "Шелонский" никуда не исчез - он был, есть и будет, но работает теперь под другим брендом, у него сменился владелец. Свинокоплекс - это не портфель, который купил, забрал и куда-то унес. Хозяйство развивается. Так, количество свиней увеличилось до 30 тысяч голов. В этом году они собрали великолепный урожай зерновых. Урожайность порядка 42 центнеров с гектара. Около 600 га уже посеяно озимых культур», - поделился гость студии.

Он также отметил, что на свинокомплексе планируется не только выращивать свиней, но и заготавливать собственные корма, чего раньше не было.

Виктор Степанов заверил, что и завод известковых компонентов продолжает работать, но у комбината есть определенные сложности с реализацией продукции. «Вопрос стоит не в производстве, а в том, чтобы найти покупателя», - пояснил он.

Говоря о маслосырзаводе, он отметил, что его производство достигло 3 млрд рублей в год в денежном выражении, и предприятие продолжает развиваться. Сейчас там работает около 500 человек.

Глава Порховского района уточнил, что маслосыродельный завод поставил локальные очистные сооружения. Сейчас решается вопрос об очищении питьевой воды, которая приходит в Порхов, пока она не самого высокого качества.

«Есть серьезные проблемы в реализации проекта очистных сооружений. Сейчас мы занимаемся подготовкой проектно-сметной документации для того, чтобы затем перейти к этапу строительства. Нельзя сказать, что мы ничего не делаем. Решается вопрос и о канализационных стоках, которые должны быть приведены в соответствие с нормативами», - рассказал Виктор Степанов.

При этом он согласился, что для порховской экономики потерян релейный завод, где в советское время работало свыше 2000 человек, а сейчас - только несколько десятков. «Это издержки известных событий - спасибо Чубайсу», - добавил гость студии.