Экономика

В Пскове стартовала двухдневная выездная стажировка Минпромторга России

В Пскове сегодня, 8 октября, стартовала двухдневная выездная стажировка Минпромторга России по программе «Федеральная практика» для регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, двухдневная стажировка включает в себя тематические отраслевые сессии по наиболее актуальным вопросам промышленного развития территорий СЗФО. С докладами выступят представители Минпромторга, Фонда развития промышленности, Российского экспортного центра, Корпорации МСП, а также Ассоциации индустриальных парков и Ассоциации кластеров и технопарков.

Открыл мероприятие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который в приветственном слове выразил благодарность главе Минпромторга Денису Мантурову и всей команде министерства за неизменную поддержку. «Проведение стажировки Минпромторга - важный шаг в развитии промышленности, и для нас честь предоставить свои площадки», - добавил глава региона.

По его словам, в двухдневной стажировке принимают участие около 150 человек. «Я уверен, что это хорошая возможность для того, чтобы узнать детально о стратегии, мерах поддержки бизнеса, инструментах для развития промышленности», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В заключение он призвал участников стажировки максимально эффективно использовать предоставленные возможности.

Заместитель министра промышленности РФ Алексей Беспрозванных присоединился к открытию двухдневной стажировки в режиме ВКС. Он в свою очередь поблагодарил Михаила Ведерникова за гостеприимство. Замминистра отметил, что Псковская область может стать примером эффективной работы по программе социально-экономического развития, поэтому и выбран регион, по его словам, для проведения стажировки не случайно.

Алексей Беспрозванных отметил, что с каждым субъектом федерации Минпромторг заключил соглашения. «Регионам уделяется полное внимание», - заверил он.

Замминистра пригласил власти Псковской области посетить Минпромторг вместе с представителями бизнеса.

Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин зачитал текст приветствия от полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

В приветствии, в частности, говорится, что президентом РФ перед органами госвласти и бизнесом поставлена задача устойчивого развития промышленности. «В условиях пандемии и связанных с ней ограничений, а также действующих экономических санкций особое значение имеют меры поддержки и программа импортозамещения. Выражаю благодарность Минпромтогру за оказываемое внимание регионам СЗФО. Уверен, что двухдневная стажировка будет способствовать детальному рассмотрению приоритетных для развития промышленности в регионах задач», - отметил Александр Гуцан и пожелал участникам мероприятия плодотворной работы.

Добавим, что проект «Федеральная практика» реализуется с 2017 года в рамках положений соглашений о взаимодействии в сфере промышленной политики и политики в области торговой деятельности с субъектами Российской Федерации.