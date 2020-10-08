Экономика

Нинель Салагаева рассказала, зачем региону нужна выездная стажировка Минпромторга

Двухдневная выездная стажировка Минпромторга России по программе «Федеральная практика», которая стартовала сегодня, 8 октября, в Пскове, будет полезна не только чиновникам СЗФО, но и бизнесу, предпринимателям. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом журналистам рассказала заместитель губернатора области Нинель Салагаева.

«Это очень полезно. Я неоднократно участвовала в таких стажировках, и могу сказать, что они позволяют быть в курсе всех мер поддержки и последних изменений в соответствующем законодательстве. Такие стажировки позволяют нам интенсивно в течение короткого промежутка времени углубиться в тему, задать вопросы, пообщаться и обменяться опытом с коллегами из других регионов. Если будешь самостоятельно искать эту информацию, изучать, потратишь намного больше времени», - уточнила она.

Заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Рустам Мингазов отметил, что у министерства есть множество программ поддержки промышленного бизнеса. «Для того, чтобы профильные органы исполнительной власти и бизнес о них знал, мы выезжаем во все федеральные округа страны. Сегодня мы собрались в Северо-Западном федеральном округе, в Псковской области, чтобы донести федеральные меры поддержки до региональных министров», - поделился он.

По словам Рустама Мингазова, с обращением провести двухдневную стажировку в Псковской области выступил ее губернатор Михаил Ведерников. «Учитывая теплые отношения нашего министра (Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли РФ – ред.) к Псковской области, мы, не раздумывая, согласились провести мероприятие именно здесь», - сказал он.

Рустам Мингазов подчеркнул, что Псковская область успешно пользуется существующими мерами поддержки Минпромторга. Также он отметил, что сейчас министерство перезапускает несколько мер поддержки, кроме того, в рамках двухдневной стажировки будут презентованы новые инструменты.

«Это обучающее мероприятие. Мы ожидаем, что министры, которые работают в регионах, будут знать все о федеральных мерах поддержки и помогать промышленникам. У Минпромторга силы не безграничны, мы не можем объехать все предприятия, поэтому наша задача - рассказать об этом местным структурам поддержки, чтобы они донесли эту информацию до бизнеса на местах», - заявил Рустам Мингазов.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева также отметила, что в регионе много предприятий активно пользуются существующими мерами поддержки. Помимо этого, по ее словам, резиденты ОЭЗ «Моглино» обращаются за поддержкой в Фонд развития промышленности, который опять же курирует Минпромторг.

«В этом году получили беспрецедентную поддержку Минпромторга – порядка 1,25 млрд рублей выделено на закупку автобусов, дополнительно предусмотрены средства для оборудования всех школ области стационарными измерителями температуры, около 100 млн рублей выделено для закупки автотранспорта для скорой помощи (это дает возможность полностью заменить автопарк автомобилей старше трех лет)», - рассказала чиновник.

Она обратила внимание, что очень важно успевать вовремя осваивать выделяемые средства, чтобы не подводить министерства.