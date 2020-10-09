Экономика

Андрей Михеев о привлечении инвестиций в Псковскую область в период коронакризиса

Эксперты отмечают, что кризис 2020 года, связанный с пандемией коронавируса, сложно сравнивать с другими событиями обозримой экономической истории, поскольку моделирование его развития и возможных последствий все еще крайне затруднено. Неопределенность ведет и к разбросу оценок масштабов падения. К тому же с повестки дня все еще не снята вероятность второй волны COVID-19, вместе с которой может произойти и новый провал на рынках.

В то же время аналитики утверждают, что российские активы все еще остаются привлекательными для иностранного капитала, а сокращение инвестиционных портфелей не стало таким драматичным, как, к примеру, в Европе.

Как обстоят дела с привлечением инвестиций в Псковской области и насколько устойчиво положение псковского бизнеса в посткоронакризисный период? Об Псковская Лента Новостей попросила рассказать председателя комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева.

- Андрей Сергеевич, дайте, пожалуйста, оценку общего состояния региональной экономики. Насколько серьезным оказался удар пандемии коронавируса для Псковской области?

- Если брать итоги развития экономики за минувшие 8 месяцев (окончательные итоги по сентябрю пока еще не подведены), то в целом мы видим, что ситуация потихоньку выправляется. Если посмотреть на ключевые секторы нашей экономики - обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство – то, несмотря на ситуацию с карантином в этом году и ограничительными мероприятиями, есть даже определенный рост.

Так, обрабатывающая промышленность по итогам восьми месяцев не показала падения, есть даже небольшой прирост - на 1%. В сельском хозяйстве прирост еще больше - порядка 7%, и здесь ситуация тоже понятна: агропромышленный комплекс не попал под вынужденные, скажем так, выходные дни, так как был отнесен к секторам непрерывного цикла. Этот сектор работал тоже, безусловно, с какими-то ограничениями, но в целом спада удалось не допустить.

Оборот розничной торговли в Псковской области также не ухудшился, в отличие от ситуации в целом по России и по Северо-Западу. Тоже есть небольшой прирост, поэтому можно сказать, что и торговый сектор потихоньку восстанавливается. Здесь нужно отметить, что прирост произошел не только за счет продуктовой составляющей, но и за счет того, что ряд ограничений был летом снят с реализации непродовольственной группы товаров.

Если посмотреть на ситуацию в общепите, а это тоже немаловажный показатель, то по разным оценкам падение летом оценивалось до 15% (сами бизнесмены давали еще более пессимистичные оценки). Сейчас же, по итогам восьми месяцев, мы видим снижение по отношению к показателям прошлого года уже только на 9-10%. Все-таки отложенный спрос дал свой небольшой эффект.

- У нас есть незначительный прирост, но он мог бы быть гораздо выше, если бы не ограничительные меры из-за карантина?

- Безусловно. Если взять ту же промышленность, то в прошлом году мы прогнозировали ее рост на уровне 4-5%. Окончательные выводы можно будет сделать, когда мы посмотрим, какой будет ситуация с учетом последнего квартала этого года. Не исключено, что будет даже небольшое снижение по отношению к 2019 году. Ограничительные мероприятия и ситуация с коронавирусом в любом случае негативно повлияли, в частности, на хозяйственные связи, договорные отношения предприятий с контрагентами из других регионов и особенно из других стран. Однако уже сейчас эти связи постепенно восстанавливаются.

Что касается сектора потребительских услуг, который пострадал в первую очередь, то мы неоднократно обсуждали, что именно в этом секторе очень высок риск передачи вируса, поэтому и период вынужденного простоя здесь был дольше. Вместе с тем, и в этой сфере потребительский спрос был отложен и в определенном смысле сохранился. Сейчас в этих секторах также идет восстановление, на которое, конечно, еще понадобится время.

Мы в любом случае не можем рассматривать сроки восстановления региональной экономики безотносительно в целом к российской, поскольку мы ее часть. Как вы знаете, руководство страны ставит конкретную задачу по восстановлению экономики - за 2021 год вернуться к «доковидным» показателям, а затем уже начать новый виток, связанный с их дальнейшим развитием.

- Если сравнить периоды до и после коронавируса, то насколько серьезными оказались финансовые потери для региона, насколько велики оказались выпадающие доходы в бюджете? Много ли мы потеряли предпринимателей?

- Пока сделать такие расчеты достаточно затруднительно, есть только прогнозные данные, связанные с снижением объема ВВП. Если говорить про бюджет, то по оценке наших коллег из финансового управления и налоговой службы на сегодняшний день, объем выпадающих и недополученных доходов оценивается в 3 млрд рублей.

По оценкам налоговой службы за период с апреля по сентябрь можно говорить о порядка 2000 ликвидированных индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Наибольшее количество составляют именно ИП – около 1200. Однако важно отметить, что за это же время созданы новые индивидуальные предприниматели, а с июля началась регистрация самозанятых - на сегодняшний день их уже зарегистрировано 1600.

Кроме того, динамика сокращения индивидуальных предпринимателей в этом году ниже, чем за аналогичный период прошлого года. То есть говорить, что именно ковид в разы поспособствовал увеличению числа сокращенных субъектов малого и среднего бизнеса, будет неверно. Такой процесс ликвидации и создания МСП идет постоянно.

- Меры поддержки бизнеса в условиях пандемии - это уже закрытая книга или все-таки можно ожидать, что предпринимателей государство еще как-то поддержит? Тем более, что история с вирусом пока явно не закрыта.

- Безусловно, меры поддержки сохраняются. Особенно те, которые не были связаны с выплатой заработной платы, к примеру. Цель отдельных мер поддержки была в том, чтобы поддержать в период неработы субъекты МСП. В первую очередь, это наиболее популярная мера поддержка (и не только у нас в регионе, но практически во всех субъектах Российской Федерации) - федеральные субсидии на получение заработной платы. За два месяца – апрель и май - предприниматели Псковской области получили практически 400 миллионов рублей на заработную плату в форме субсидий, то есть то, что не нужно возвращать.

На региональном уровне продолжается реализация финансовых мер поддержки. У нас до сих пор не исчерпан полностью лимит по «ковидным» микрозаймам. Напомню, к нам пришла часть средств - 23 миллиона рублей - из федерального бюджета. Этого, конечно, недостаточно, и по решению губернатора еще 50 миллионов рублей было выделено из областного бюджета. Это льготный микрозайм в объеме одного миллиона рублей на пополнение оборотных средств. Это востребованная мера поддержки, ей, кстати, пользовались предприятия общественного питания для восстановления. Когда сняли ограничения, им нужно было восстановить «оборотку» на продукты, зарплаты, оплату коммунальных услуг и т.д.

Продолжает реализацию у нас и программа микрофинансирования в рамках профильного нацпроекта. В этом году все субъекты РФ получили достаточно большие транши за счет того, что финансирование с последующих трех лет в рамках нацпроекта было перенесено на этот год. 12 млрд рублей среди субъектов было распределено, мы получили 225 млн рублей. Тоже достаточно актуальная мера поддержки. У нас есть предприниматели, которые сначала взяли средства на пополнение оборотных средств, чтобы восстановить свою деятельность, а потом заявились уже на развитие и расширение. То кейсы есть, на самом деле очень хорошо, что бизнес действительно пользуется этими мерами поддержки не только для восстановления, но и для развития.

Кроме того, не отменены в этом году пониженные ставки на региональном уровне по арендной плате на госимущество.

Конечно, не все заявки мы можем удовлетворить. Все-таки есть определенные требования по предоставлению, в первую очередь, финансовой поддержки, которые контролируются, в том числе Центробанком. Вместе с тем лично я слышал от ряда предпринимателей, что они даже не ожидали, что микрозайм можно получить так быстро. Потому что мы внутренними регламентирующих документами существенно сократили сроки рассмотрения заявок. Безусловно, это нагрузка на работников, но наша основная задача – предоставить бизнесу помощь, поэтому заявки рассматриваются буквально в течение трех дней.

- Пандемия коронавируса стала довольно серьезным вызовом и в плане привлечения инвестиций. Насколько пострадал инвестиционный климат Псковской области от периода жестких ограничений? Есть ли серьезные провалы в инвестиционной активности в нашем регионе?

- Здесь же нужно смотреть на две составляющие. С одной стороны, если оценивать полугодие, то определенное падение по такому показателю как инвестиции в основной капитал есть. У нас порядка 88% к уровню предыдущего года, и причина здесь очевидна. Предприятия за этот период, особенно за второй квартал, свои инвестиционные расходы сократили, поскольку нарастили другие виды расходов: на оборотные средства, дополнительные выплаты по зарплатам и так далее.

С другой стороны, если взять работу наших Агентства инвестиционного развития и особой экономической зоны «Моглино», работу с теми инвесторами, которые находятся на сопровождении, то критичной ситуации по отказу от планов реализации своих инвестиционных проектов или критичным переносу сроков на 2-3 года мы не видим. Есть небольшой сдвиг по срокам – в квартал, в полгода, но все заявленные ключевые проекты продолжают реализовываться.

Все инвесторы, которые сейчас планируют реализовывать какие-то долгосрочные проекты, интерес не потеряли, ни к российской экономике, ни к региону, ни тем более к таким инструментам, которые позволяют быстро окупить инвестиционные затраты - я имею ввиду преференции режима для ведения бизнеса в данном случае.

Даже в период пандемии COVID-19 мы провели несколько наблюдательных советов ОЭЗ «Моглино». Все рассмотренные проекты были рекомендованы для рассмотрения уже на экспертном совете. В начале октября у нас появился новый резидент особой экономической зоны - единогласно поддержан проект по сборке и производству троллейбусов и электробусов. Надеюсь, что коллеги достаточно быстро начнут проектирование и реализацию проекта.

Понятно, что нужно продолжать больше рассказывать о Псковской области, в том числе и на международном рынке, с тем чтобы и дальше также активно привлекать инвесторов.

- На каком этапе пути мы находимся по созданию площадки «Моглино 2»? Не внес ли тут коронавирус какие-то коррективы, не замедлил ли расширение особой экономической зоны?

- Сейчас на ее территории пока один резидент, якорный резидент ОЭЗ «Моглино» -«Титан-Полимер», который сейчас реализует первую очередь своего проекта.

Кроме того, мы ранее обсуждали и сейчас прорабатываем совместно с Министерством промышленности и торговли возможность создания, условно говоря, вокруг территории этого резидента промышленного технопарка – это то, о чем заявлялось изначально при рассмотрении этого инвестпроекта: производимое «Титан-Полимером» продукция может являться сырьем для достаточно большого количества небольших производств, начиная с пластиковых стаканчиков и заканчивая перчатками, номенклатура достаточно большая.

Сейчас таким проектом мы занимаемся и, надеюсь, до конца года сможем его оформить и заявить к реализации.

Беседовал Алексей Овчинников