Экономика

ОЭЗ «Моглино» представила промо-ролик концепции «тройной спирали» в Псковской области

Особая экономическая зона «Моглино» опубликовала на своем официальном сайте промо-ролик, авторы которого постарались отразить концепцию «тройной спирали»: Псковская область – это место для получения востребованного образования и его применения в промышленности нового поколения, и все это при поддержке властей.

«Интеграция деловой и научной среды при поддержке власти - это единая сила для движения вперед в век цифровизации, промышленности нового поколения и формирования системы ценностей, ориентированной на процветание и устойчивое развитие», - говорится в описании к видеоролику.

В ОЭЗ «Моглино» пояснили, что идея ролика представлена «через рост и развитие личности, формирование траектории образования и профессиональной самореализации у нас в регионе».