Экономика

Цены в Псковской области с начала года выросли больше, чем в среднем по России

За сентябрь 2020 года потребительские цены на товары и услуги по Псковской области снизились на 0,3%, а за период с начала года выросли на 3,1%. По России потребительские цены к предыдущему месяцу снизились на 0,1%, с начала года выросли на 2,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Продовольственные товары на потребительском рынке Псковской области за сентябрь 2020 года подешевели на 1%, непродовольственные товары подорожали на 0,4%, цены и тарифы на услуги остались без изменений.

Наибольшее влияние на индекс цен на продовольственные товары оказало снижение цен на плодоовощную продукцию (на 6,7%).

Более всего снизились цены на капусту белокочанную - на 20,5%, картофель - на 18,8%, виноград - на 15,9%, свеклу - 15,7%, лук - на 14,4%, яблоки - на 13,9%, морковь - на 12,6%. Подорожали: овощи замороженные - на 4,8%, бананы - на 3,6%, апельсины - на 3,4%, огурцы - на 1,5%, чеснок - на 0,4%.

Среди других наблюдаемых продовольственных товаров подешевели куры охлажденные и мороженые - на 3,3%, крупа гречневая-ядрица, свинина (кроме бескостного мяса) - на 3,2%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), окорочка куриные, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, кофе натуральный растворимый - на 2,3%.

Вместе с тем наблюдался рост цен на ряд продовольственных товаров. Наиболее подорожал сахар-песок - на 3,7%, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород - на 2,8%, чай черный байховый, кетчуп - на 2,3%, консервы томатные, бараночные изделия - на 2,2%, жевательная резинка - на 2%.

Среди непродовольственных товаров в группе медицинских товаров и медикаментов наиболее подорожали: винпоцетин - на 4,5%, аспирин отечественный - на 3,1%, лоперамид - на 2,7%, супрастин, нитроглицерин - на 2,6%, линекс - на 2,3%. Наибольшее снижение цен отмечено на галазолин - на 2,6%, глицин - на 2,4%, анальгин отечественный - на 1,5%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на мыло хозяйственное - на 4,5%, мыло туалетное - на 2,8%, пасту зубную, сухие корма для домашних животных - на 1,2%, щетку зубную - на 0,7%, подгузники детские, шампунь - на 0,3%. Снижение цен наблюдалось на порошок стиральный - на 1,6%, пасту зубную - на 0,7%, бумагу туалетную - на 0,2%.

Среди прочих непродовольственных товаров более других подорожали школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары - на 3,6%, бинт - на 3,1%, металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода - на 2%, обувь домашняя - на 1,8%, мебель - на 1,7%.

Наибольшее снижение цен отмечалось на дрова - на 4,4%, велосипеды для дошкольников - на 1,2%.