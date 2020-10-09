Экономика

Наибольшее сезонное снижение тарифов в Псковской области отмечено в железнодорожной сфере

В сфере услуг в Псковской области за сентябрь 2020 года более всего выросли цены и тарифы на услуги страхования, услуги высшего образования (на 1,9%) и среднего образования (на 1,1%). Из бытовых услуг подорожали услуги по ремонту брюк - на 0,9% и маникюр - на 0,7%.

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Из коммунальных услуг подорожали услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами - на 14,6%. Из жилищных услуг - стоимость проживания в студенческом общежитие - на 4,5%.

Наибольшее сезонное снижение тарифов отмечено на услуги железнодорожного транспорта - 15,5%.