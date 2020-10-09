Экономика

Российский рынок ипотеки установил рекорд по выданным кредитам

В России за три квартала 2020 года было выдано более 1 млн ипотечных кредитов на сумму около 2,7 трлн рублей, сообщил глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко. Эта немногим меньше, чем российские банки предоставили за весь прошлый год — 1,3 млн кредитов на 2,8 трлн рублей.

По словам Мутко, на сентябрь пришлось 180–185 тыс. выданных кредитов, а их объем приблизился к 0,5 трлн рублей. Это исторический рекорд месячной выдачи ипотеки в России. Сентябрьский уровень значительно превзошел предыдущий рекорд на ипотечном рынке, который был зафиксирован в августе 2020 года — тогда было выдано 154,5 тыс. жилищных кредитов (+ 44,6% за год) на общую сумму 392,3 млрд рублей. (+66,2%).

Такой результат стал возможным благодаря льготной ипотечной программе, на которую пришлось свыше 90% всех кредитов на новостройки в сентябре, а также росту спроса в рыночном сегменте, где ставки сейчас на историческом минимуме — около 8%, подчеркнул Мутко, пишет РБК.

По итогам 2020 года ожидается, что объем выдачи ипотечных кредитов превысит рекордные 3 трлн рублей и достигнет 3,3 трлн рублей (не менее 1,3–1,4 млн кредитов). «В случае продления программы льготной ипотеки на новостройки может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн рублей», — уточнили в «Дом.РФ».