Экономика

Жители Псковской области могут получить льготную ипотеку под 2,7% от Россельхозбанка

Россельхозбанк предлагает выдачу льготной ипотеки под 2,7% в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Льготной сельской ипотекой могут воспользоваться граждане, проживающие на сельских территориях, сельских агломерациях области, к которым относятся все населенные пункты, кроме городов Псков и Великие Луки. Мера поддержки дает возможность получить кредит на покупку готового или строящегося жилого дома, приобретение дома с земельным участком у физического или юридического лица. Также возможен вариант с возведением дома или завершением ранее начатого строительства.

Как отметил директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов, сельская ипотека призвана в том числе сделать сельскую местность привлекательной для молодых квалифицированных специалистов. «Такая мера поддержки дает возможность сельхозпроизводителям привлекать новых сотрудников, помогать им укрепиться на селе, сельским жителям улучшить свой быт, а молодым семьям выгодно приобрести недвижимость за пределами города», — подчеркнул Дмитрий Алемасов. На сегодняшний день псковский филиал принял около 400 заявок на общую сумму 825 млн рублей, добавил руководитель.

В отдельно взятой Псковской области более половины (51%) выдач льготных ипотечных кредитов на приобретение жилья в сельской местности пришлось на семьи. Более трети всего объема выдач сельской ипотеки (30%) жители Псковской области используют для покупки дома с участком земли.

«В Псковской области семьи оформили льготных ипотечных кредитов на жилье в сельской местности на половину от общего объема выдач. Но особенно отрадно, что программа пришлась по душе и молодежи, которая только вступила в брак, и таким супругам не более 35 лет. Об этом говорит доля соответствующих заемщиков на уровне 20% от общей суммы всех кредитов по сельской ипотеке в регионе», – подчеркнул Дмитрий Алемасов. По его словам, КРСТ в Псковской области – это действенный инструмент развития сельской инфраструктуры, повышения уровня жизни за городом и привлечения молодых семей в агробизнес.

Отметим, что заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке по ставке 2,7% при личном страховании может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тысяч до 3 миллионов рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 миллионов рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Кроме того, в рамках КРСТ также существует такая мера поддержки, как льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тысяч рублей до 250 тысяч рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тысяч рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении личного страхования.