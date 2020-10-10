Экономика

Количество торговых точек в РФ из-за пандемии сократилось на 62%

Количество торговых точек в РФ к середине июля снизилось на 62% по сравнению с показателем до начала пандемии, передает «Интерфакс».

«На середину июля 2020 года на 62% торговых точек стало меньше, чем в начале пандемии в марте», - сказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, выступая на ПЛАС-форуме «Online & Offline Retail 2020».

На отрасли торговли сказываются также сокращение платежеспособного спроса и законодательные ограничения, отмечается в презентации АКОРТ. Так, с 2017 года количество предприятий торговли в России сократилось на 26% – до 1 млн 81,487 тыс. в 2019 году.

Кроме того, на конец прошлого года еще более 172 тыс. торговых предприятий находились в стадии «угасания», и это в подавляющем количестве случаев – субъекты МСБ.

АКОРТ приводит расчеты на основе данных Росстата и оператора онлайн-касс «Эвотор». По словам Белякова, негативное влияние пандемии в 2020 году ощутил не только ритейл, но и весь сегмент негосударственной экономики. «Соответственно, растет безработица, соответственно, падает количество людей, которые получают зарплату. Ждать, что в этой ситуации реальные располагаемые доходы вдруг как-то начнут расти и вытянут платежеспособный спрос, наверное, нам не приходится. Это серьезнейший вызов для ритейла. Мы, с одной стороны, чувствуем негативный эффект в части роста своих издержек, налоговых, неналоговых платежей, значительные финансовые ресурсы мы тратим, чтобы преодолеть последствия коронавируса», - отметил глава АКОРТ.

По данным ассоциации, ежемесячные расходы предприятий розничной торговли продуктами питания (включая членов АКОРТ) в пик пандемии весной выросли на 65 млрд рублей (сюда относятся расходы на обеспечение санитарно-гигиенических и др. мер в условиях эпидемии, а также на поддержание ассортимента и удержание цен в апреле-июне).

«Но такие же расходы примерно несут и наши контрагенты – поставщики. Естественно, это сказывается на ценах, мы испытываем определенный прессинг, давящий цены вверх. Но поскольку платежеспособный спрос не растет, мы вынуждены сдерживать цены. Но у этой возможности есть определенные ограничения», - отметил Беляков.