Экономика

Список товаров и услуг для измерения инфляции хотят актуализировать

Федеральная служба государственной статистики анализирует возможность увеличения списка товаров и услуг, по которым ведется мониторинг изменения потребительских цен, на 30-40 позиций.

Среди них могут появиться цифровые сервисы, услуги образовательных платформ, антисептики для рук и другие товары и услуги, заявили ТАСС в пресс-службе Росстата.

«В настоящее время специалисты Росстата изучают возможность увеличения списка мониторинговых товаров и услуг примерно на 30-40 позиций, не все из рассматриваемых товаров попадут в этот список, но изучаются все», — указал представитель статведомства.

Ранее, в апреле, Росстат уже расширял список товаров и услуг для еженедельного мониторинга цен — с 64 до 100 позиций. В него были включены, в частности, обеды в кафе, ряд предметов одежды и порядка 10 позиций лекарств.