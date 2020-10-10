Экономика

Цена пшеницы в России подскочила до нового рекорда

Цена российской пшеницы на внутреннем рынке повысилась до новых рекордных уровней.

«Цены на российскую пшеницу выросли до рекордных уровней. По итогам прошлой недели средние цены на пшеницу третьего класса укрепились на 325 рублей (на 2,2% — ред.) до 14 тыс. 650 рублей за тонну (без НДС), четвертый класс подорожал на 300 рублей (на 2,1% — ред.) до 14 тыс. 625 рублей за тонну», — приводит «Прайм» выдержки из отчета аналитического центра «Совэкон».

Как поясняют эксперты, «причины рекорда — девальвация рубля и активное укрепление мировых цен в последние месяцы». «Столь дорого российская пшеница на внутреннем рынке не стоила никогда», — отмечают в «Совэконе».

Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле, когда котировки на пшеницу третьего класса достигали 14 тыс. 500 рублей за тонну, четвертого — 14 тыс. 475 рублей за тонну, пишет «Росбалт».