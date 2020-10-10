Экономика

Идем в «Деревню Соловьи» на Ижорского Батальона, 5: скидки и ассортимент

Магазин сети «Деревня Соловьи» работает по адресу: улица Ижорского Батальона, 5 не так давно: он открылся около двух лет назад. Но за это время он успел стать незаменимым для жителей района Овсище. Псковичи из других уголков города, бывая здесь, нет-нет да и заглянут в гостеприимный просторный магазин.

Магазин работает с 9.00 до 21.00 без обеда. Здесь можно найти богатый ассортимент мясной продукции от компании «Псковагроинвест», причем часть товара находится в зоне самообслуживания (в основном это колбасы, сосиски, сардельки, замороженные полуфабрикаты), другая часть - свежее мясо - на прилавках-холодильниках. Благожелательные опытные продавцы проконсультируют, что лучше купить для приготовления горохового супа, а что - для вкусного гуляша.

Есть в торговой линейке и молочная продукция торговой марки «Деревня Соловьи». Это качественное молоко, сметана и творог, полюбившиеся многим псковским хозяйкам.

Вот как отзываются об этом магазине его посетители:

«Хороший выбор, летом брали мясо для шашлыка в разных маринадах, все понравилось. Обязательно зайду еще» (Анна Ивченко)

«Хороший магазин, большой выбор товара, мясной продукции. Есть очень вкусные колбаски и копчёное мясо» (​Алексей Карпов​).

Многие также ценят «Деревню Соловьи» за акции, которые регулярно проводятся в магазинах сети. Магазин на Ижорского Батальона, 5 - не исключение. Сегодня, например, здесь можно приобрести Сервелат Банкетный по цене всего 298 рублей за килограмм. В составе - исключительно говядина, свинина, шпик, соль и натуральные специи (перец черный, перец душистый).

Действует акция и на любимую многими Колбасу Столичную. Сегодня, 13 октября, в магазине на Ижорского Батальона, 5 ее стоимость составляет 286 рублей за килограмм. В составе - свинина, шпик, соль, натуральные специи. Для домашнего повседневного и праздничного меню эта колбаса просто незаменима: бутерброды, масса салатов, канапе, яичница, жареная картошечка - пальчики оближешь!

К слову, следить за акциями магазинов «Деревня Соловьи» удобно в официальной группе «ВКонтакте».

«Деревня Соловьи» - торговая марка компании «ПсковАгроИнвест», одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Псковской области.

ПсковАгроИнвест осуществляет полный цикл производства от выращивания зерновых, изготовления кормов, животноводства до готовой продукции. Это значит, что свой, местный продукт поступает в магазины прямо из цеха - минуя склады и распределительные центры, таким образом, на вашем столе будет только свежайшая колбаса, деликатесы и мясо.

Приобрести продукцию местного производителя можно в фирменных магазинах сети «Деревня Соловьи». Многие жители Пскова и области, а также Санкт-Петербурга давно отдают предпочтение именно им, тем более, что новые торговые точки открываются регулярно, радуя своих покупателей.

Многоканальный телефон в Пскове (8112)33-13-03.

Приветливые продавцы, качественные продукты, доступные цены - добро пожаловать в «Деревню Соловьи»!