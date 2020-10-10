Экономика

Названы самые крупные инвестпроекты в Псковской области

Год был непростым, но ряд заявленных инвестиционных проектов планируется завершить. Об этом сообщил руководитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции сегодня, 13 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Один из наиболее масштабных проектов текущего года - строительство «Леруа Мерлен». По словам Андрея Михеева, его запуск намечен на конец октября.

Кроме того, удалось реализовать проект греческой сыроварни. Андрей Михеев отметил, что на него было направлено порядка 45 млн рублей инвестиций. «Я надеюсь, что продукция этого предприятия будет интересна горожанам и рестораторам», - сказал он.

Также в регионе стартовал проект в сфере молочного животноводства в Новосокольническом районе. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Кроме того, руководитель комитета выразил надежду, что в тот же срок частично запустят «Титан-Полимер».