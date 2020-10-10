Экономика

Центробанк анонсировал разработку цифрового рубля

Банк России изучит вопрос о целесообразности выпуска цифрового рубля, который должен стать третьей формой денежных средств и будет обращаться совместно с наличными и безналичными рублями. Это следует из доклада для общественных обсуждений, который выпустил регулятор, пишет РБК.

Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, подчеркивается в докладе. Но, по мнению ЦБ, уже сейчас необходима активная проработка вопроса с экономической и технологической точки зрения, которую ЦБ намерен проводить в тесном контакте с обществом, экспертами и участниками финансового рынка. Обратную связь по докладу регулятор ждет до 31 декабря 2020 года.

Цифровая валюта ЦБ может эмитироваться с помощью цифровых технологий. Но в отличие от криптовалют цифровая валюта ЦБ — это равноценная форма национальной валюты, подчеркивает регулятор.

О том, что ЦБ рассматривает возможность создания своей цифровой валюты, глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила летом 2019 года. Она поясняла, что технологии для таких проектов должны быть зрелыми и надежными, к тому же нужно учитывать, готово ли общество отказаться от наличных денег.

Цифровой рубль должен стать цифровой валютой российского ЦБ, которая обладает всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег и будет обращаться наряду с наличными и безналичными рублями, говорится в докладе регулятора. Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными и эквивалентными друг другу.

ЦБ будет выпускать новую валюту в форме уникального цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке. «При этом цифровой рубль должен быть спроектирован так, чтобы обеспечить надежные, безопасные, быстрые, удобные, доступные для каждого гражданина денежные расчеты в любой точке России», — подчеркивается в документе.

Граждане смогут зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей в онлайн и офлайн-режиме, при этом для функционирования цифрового рубля в офлайне необходимо разработать специальные технологии. «Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой», — объясняется в докладе. Также пользователи смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую.

«Банк России нацелен на то, чтобы система денежного обращения соответствовала меняющимся потребностям граждан и бизнеса, способствовала внедрению инноваций как на финансовом рынке, так и в экономике в целом», — объясняется в докладе.

Использование передовых технологий при разработке цифрового рубля будет способствовать снижению издержек на проведение расчетов и повышению финансовой доступности, а также откроет возможности для развития финансовых услуг и инструментов, считают в ЦБ.

«Банк России также будет принимать во внимание возможные эффекты появления цифрового рубля при проведении политики по обеспечению ценовой и финансовой стабильности, в стратегии обеспечения информационной безопасности финансовой сферы», — пишет регулятор.