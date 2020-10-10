Экономика

Льготное рефинансирование для малого и среднего бизнеса оказалось непопулярным

Льготное рефинансирование кредитов для малого и среднего бизнеса по «Программе 8,5» оказалось невостребованным у предпринимателей: с января по сентябрь 2020 года объем таких сделок составил лишь 44 млрд рублей - то есть меньше 1% от кредитного портфеля МСП.

Рефинансировать кредиты, взятые по рыночным ставкам, под 8,5%, малому бизнесу разрешили в январе 2020 года, пишет газета «Известия» ссылкой на Минэкономразвития. С начала программа распространялась только на займы, направленные на инвестиционные цели, и ставила условие, что объем реструктурированных обязательств не должен превышать 20% всех кредитов. Однако во время пандемии было принято решение сделать перекредитование более доступным: ограничение по доле убрали, а также дали возможность брать дополнительные займы на оборотные цели.

Сбавила обороты и сама программа кредитования под 8,5%. Если во II квартале 2020 года было заключено более 8,7 тыс. договоров на 540,7 млрд рублей, то в III квартале по ней подписали 4,4 тыс. соглашений на 372 млрд - то есть на треть меньше.