Экономика

На 11,5% подорожал сахар в Псковской области

На 11,5% подорожал сахар в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС России по итогам заседания рабочей группы при экспертном совете по АПК под председательством начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Ларисы Вовкивской.

Кроме того, ФАС России предостерегла участников рынка сахара от экономически необоснованного повышения цен.

Глава управления отметила необходимость обеспечения баланса экономических интересов участников рынка, при этом предостерегла от экономически необоснованного установления цен. «При наличии сведений о нарушениях, которые, в том числе, могут привести к повышению цен либо к созданию дефицита товара, орган будет принимать оперативные меры реагирования»», - подчеркнула Вовкивская.

По ее словам, в последнее время ФАС фиксирует изменение цен на сахар, пишет «Интерфакс». «Это беспокоит и потребителей, и Федеральную антимонопольную службу», - отметила Вовкивская.

Выступивший на мероприятии председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин отметил, что низкий уровень цен в 2019 году на сахар и сахарную свеклу привел к сокращению посевных площадей в 2020 году. Из-за неблагоприятных погодных условий в этом году урожайность сахарной свеклы ниже пятилетних значений. «Все это привело к сокращению производства сырья, повышению производственных затрат при переработке из-за недозагрузки производственных мощностей и, как следствие, к увеличению закупочных цен на сахарную свеклу и росту цен на сахар», - говорится в пресс-релизе.

По мнению Бодина, текущие цены на внутреннем рынке достигли экономически обоснованного уровня воспроизводства.

В качестве меры поддержания баланса спроса и предложения участники рынка предложили возобновить государственную поддержку свеклосахарной отрасли.

Как сообщалось, по данным Росстата, рост потребительских цен на сахар на минувшей неделе ускорился до 4,6% с 3,1% неделей ранее. В последнее время такой рост является самым высоким на продовольственном рынке РФ. Причем подорожание на 6% и более отмечено в 22 регионах, в том числе в Псковской области и Кабардино-Балкарской республике - на 11,5% и 11% соответственно.

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), производство сахара в РФ в этом году составит 4,9-5,3 млн тонн против 7,86 млн тонн в прошлом году. Но дефицита сахара в стране не будет, потому что за прошлые годы накоплены большие запасы, считают эксперты.