Экономика

В Минэке предложили ввести ответственность регионов за неэффективное управление ОЭЗ

Глава Минэкономразвития предложил ввести ответственность регионов за неэффективное управление особыми экономическими зонами с точки зрения обязательств по созданию рабочих мест. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил на совещании президента РФ с членами правительства по вопросу «О механизмах привлечения инвестиций и ходе реализации плана действий по привлечению инвестиций», сообщает пресс-служба министерства.

«Практика показала, что ОЭЗ - это востребованный инструмент, даже в это сложное первое полугодие создано три новых экономических зоны (в Нижегородской и Саратовской областях, Республике Башкоторстан), еще по пяти зонам все необходимые документы отработаны и представлены в правительство (Астраханская, Московская, Владимирская, Омская области и Красноярский край)», - сообщил министр.

Одновременно Минэкономразвития проанализировало правоприменительную практику и подготовило изменения в законодательство, связанные с унификацией зон, снижением административных барьеров для инвесторов при работе с проектами, расширением видов деятельности ОЭЗ. «Одновременно предлагаем усилить ответственность регионов, чтобы сохранялись заявленные при создании ОЭЗ параметры по рабочим местам и инвестициям», - подчеркнул Максим Решетников.

В настоящее время в России работают 33 особые экономические зоны и 90 ТОРов. Вместе - это более 887 резидентов, которые уже инвестировали в экономику регионов более 525 млрд рублей и создали 72 тысяч рабочих мест.

В Псковской области ОЭЗ «Моглино» создана в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 года № 729. Общая площадь территории особой экономической зоны – 300 Га. Заявленный срок действия 49 лет.

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На сегодняшний день статус резидента особой экономической зоны «Моглино» имеют 15 инвестиционных проектов, 8 из которых с иностранным капиталом. Общий объем заявленных инвестиций по проектам составляет порядка 21 млрд руб. Еще три проекта находятся в процессе получения резидента.