Экономика

Псковский бизнес-омбудсмен вновь призвал пересмотреть налоговую политику региона

Псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев принял участие в заседании рабочей группы при областном Собрании депутатов по проработке вопроса о снижении налоговой нагрузки по упрощенной и патентной системам налогообложения (УСН и ПСН), в рамках которой обсуждались меры поддержки предпринимателей при переходе с единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в аппарате уполномоченного.

Первыми, кто, возможно, получит такую поддержку, станут магазины потребкооперации. Как неоднократно заявлял руководитель Псковоблпотребсоюза, налоговые льготы для них жизненно важны и ставка в 2% на УСН-доходы позволила бы сохранить и без того нерентабельные сельские магазины и автолавки и гарантировать, что обслуживание населения будет продолжаться круглогодично, а не только в летний период.

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей внес ряд предложений для обсуждения, которые касаются широкого круга предпринимателей региона.

Так, по данным налоговой отчетности в 2019 году количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по ЕНВД, составило 9297 единиц, из которых 1437 – ЮЛ, 7860 – ИП. Всем указанным предпринимателям в 2021 году, в случае отмены ЕНВД, придется искать альтернативный режим налогообложения.

«Если с патентами все весьма неплохо в регионе, последние изменения закона о ПСН, которые явились результатом долгой проработки и инициатив бизнес-омбудсмена в том числе, существенно изменили ситуацию, то обстановка с УСН не такая радужная. По предварительным расчетам многие предприниматели при переходе с ЕНВД на ПСН будут вынуждены платить в два, а кто-то и в десять(!) раз больше», - рассказали в аппарате бизнес-омбудсмена.

В связи с этими опасениями Аркадий Мурылев обратился к членам рабочей группы с предложениями о введении на время переходного периода льготной ставки для наиболее многочисленных групп предпринимателей на ЕНВД по видам деятельности. Первая тройка – субъекты розничной торговли, общепит и перевозчики, всего же из наиболее популярных видов деятельности выделено девять.

Среди предложений также прозвучали: внедрение дифференцированных ставок для УСН (напомним, что на текущий момент в регионе по классу «доходы» она максимальная – 6%, «доходы-расходы» - 15%), отказ от максимальной ставки для УСН (многие близлежащие регионы успешно используют такую практику) и увеличение числа отраслей на дифференцированных ставках.

Представленные предложения будут рассмотрены на ближайшем заседании рабочей группы.

«Очевидно, что текущие ставки УСН, если их не менять, могут стать «смертным приговором» предпринимателю, а в этом не заинтересован ни бизнес, ни регион», - подчеркнули в аппарате омбудсмена.