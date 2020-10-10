Годовая инфляция в Псковской области в сентябре не изменилась, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.
Годовая инфляция в регионе в прошлом месяце составила 3,5%. Это ниже показателя по Северо-Западному федеральному округу (3,6%) и по России в целом (3,7%).
Основные показатели инфляции в Псковской области в % к соответствующему месяцу предыдущего года.
|
|
Июнь 2020
|
Июль 2020
|
Август 2020
|
Сентябрь 2020
|
Инфляция
|
2,6
|
3,1
|
3,5
|
3,5
|
Базовая инфляция
|
2,6
|
2,9
|
3,3
|
3,2
|
Продовольственная инфляция, из них:
|
2,2
|
2,8
|
3,7
|
3,3
|
плодоовощная продукция
|
1,5
|
3,7
|
7,0
|
8,4
|
Непродовольственная инфляция
|
2,8
|
3,2
|
3,4
|
3,7
|
Инфляция в сфере услуг, из них:
|
3,2
|
3,5
|
3,5
|
3,6
|
ЖКХ
|
1,6
|
3,0
|
3,1
|
3,2
|
пассажирский транспорт
|
4,7
|
4,4
|
4,2
|
2,8
Динамика цен в сентябре складывалась под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, сказывалась насыщенность рынка продовольственных товаров, с другой стороны - перенос в цены ослабления рубля.
Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в сентябре 2020 года уменьшилась до 3,6% после 3,7% в августе. На замедление инфляции в округе повлияли рост предложения отдельных продовольственных товаров и ухудшение эпидемиологической обстановки.
В сентябре годовая инфляция в России составила 3,7% (+0,1 п.п. к августу).
Банк России продолжает публикацию аналитических материалов по региональной инфляции, в которых проводится подробный анализ факторов динамики цен в регионах. Информационно-аналитический материал по инфляции в Псковской области в сентябре можно найти в региональном разделе сайта Банка России.