Экономика

Годовая инфляция в Псковской области в сентябре не изменилась

Годовая инфляция в Псковской области в сентябре не изменилась, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Годовая инфляция в регионе в прошлом месяце составила 3,5%. Это ниже показателя по Северо-Западному федеральному округу (3,6%) и по России в целом (3,7%).

Основные показатели инфляции в Псковской области в % к соответствующему месяцу предыдущего года.

Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Инфляция 2,6 3,1 3,5 3,5 Базовая инфляция 2,6 2,9 3,3 3,2 Продовольственная инфляция, из них: 2,2 2,8 3,7 3,3 плодоовощная продукция 1,5 3,7 7,0 8,4 Непродовольственная инфляция 2,8 3,2 3,4 3,7 Инфляция в сфере услуг, из них: 3,2 3,5 3,5 3,6 ЖКХ 1,6 3,0 3,1 3,2 пассажирский транспорт 4,7 4,4 4,2 2,8

Динамика цен в сентябре складывалась под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, сказывалась насыщенность рынка продовольственных товаров, с другой стороны - перенос в цены ослабления рубля.

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в сентябре 2020 года уменьшилась до 3,6% после 3,7% в августе. На замедление инфляции в округе повлияли рост предложения отдельных продовольственных товаров и ухудшение эпидемиологической обстановки.

В сентябре годовая инфляция в России составила 3,7% (+0,1 п.п. к августу).

Банк России продолжает публикацию аналитических материалов по региональной инфляции, в которых проводится подробный анализ факторов динамики цен в регионах. Информационно-аналитический материал по инфляции в Псковской области в сентябре можно найти в региональном разделе сайта Банка России.