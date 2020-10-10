Экономика

Промышленное производство в Псковской области выросло в сентябре на 2,9%

Промышленное производство в Псковской области в сентябре 2020 года выросло на 2,9 процента по сравнению с августом 2020 года. Однако показатели сентября 2019 года не достигнуты: зафиксировано снижение на 4,2 процента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Производство промышленной продукции за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилось на 0,3 процента.

Из видов экономической деятельности, включаемых в расчет индекса промышленного производства, увеличение объемов производства отмечено в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах. В организациях, осуществляющих услуги водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений, тепло- и электроэнергетики, газоснабжения, наблюдалось снижение объемов.