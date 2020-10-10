Экономика

В России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля

В России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц после общественных консультаций, сообщает Центробанк.

«Граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковских счетах. Также рассматривается возможность получения зарплат, пособий или других выплат в цифровых рублях», - рассказали в Банке России.

Среди плюсов новой формы нацвалюты в Банке России отметили более низкие комиссии по сравнению с другими безналичными способами платежей и расчетов, пишет газета «Известия».

Расплачиваться можно будет без интернета: для этого необходимо перевести цифровые рубли со своего онлайн-кошелька на мобильный телефон или другое устройство, позволяющее работать с этой формой нацвалюты офлайн.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявлял, что запуск эксперимента может состояться в первой половине 2021 года. Он подчеркнул, что в технологическом и правовом отношении для пилота с цифровой валютой в России все готово. Закон о цифровых финансовых активах вступит в силу с 1 января 2021 года, напомнил депутат.