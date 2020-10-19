Экономика

Центр «Мой бизнес» открылся в Пскове

Открытие центра «Мой бизнес» состоялось 19 октября в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, центр создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В открытии центра принял участие глава региона Михаил Ведерников. Руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова продемонстрировала губернатору помещения. А затем Михаил Ведерников протестировал работу центра: взял талон, прошел к консультанту и поинтересовался у него, как получить микрозайм.

«У вас достаточно красиво и уютно, надеюсь, предприниматели оценят», - отметил губернатор. Анастасия Иванова обратила внимание гостей на оформление стен помещений и на фотогалерею, где изображена история бизнеса Псковской области. Среди первых посетителей сегодня были заместитель губернатора Нинель Салагаева и уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

По ее словам, центр создан в целях оказания услуг предпринимателям. «Мы создаем комфортное современное пространство для предпринимателей, где в режиме одного окна они могут получить консультации», - подчеркнула Анастасия Иванова и также добавила, что в бизнес-центре есть современный конференц зал, переговорная.

Кроме того, отметила она, во всех регионах центры «Мой бизнес» имеют единый стиль, чтобы независимо от региона предприниматели получали меры поддержки и консультировались в равных условиях.