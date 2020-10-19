Экономика

Подсолнечное масло рекордно подорожало в России

Цена подсолнечного масла за неделю увеличилась до 74 175 руб./т, обновив свой недавний рекорд в 71 тыс. руб./т. Об этом говорится в сообщении компании «Совэкон», которая специализируется на изучении аграрных рынков.

«На прошлой неделе цены на сырое подсолнечное масло резко выросли. Средние котировки укрепились на 6,6% до нового рекордного уровня в 74 175 руб./т (EXW Европейская часть России, с НДС)», - говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты зафиксировали увеличение стоимости подсолнечника. «Рынок подсолнечника резко развернулся после непродолжительной просадки в предыдущие недели. Средние цены на подсолнечник выросли на 1 375 руб., до 30 875 руб./ т (без НДС)», - сообщили аналитики, пишет ТАСС.

По их данным, причиной роста котировок стал скачок экспортных цен на масло на фоне активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели. Как отметили в компании, многие переработчики во второй половине недели начали активно поднимать цены, которые в итоге выросли на сумму от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

Эксперты «Совэкона» ожидают сохранения повышательной динамики на рынке подсолнечника на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок маслозаводов. «Сдерживающим фактором выступает укрепление рубля, снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла в последние дни», - заметили в компании.