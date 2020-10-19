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Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Алексеем Салтыковым

20.10.2020 13:04|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) очередной выпуск программы «Эхономика». Гость студии - заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков.

Налоговое законодательство в нашей стране, кажется, меняется постоянно. Так что можно сказать, что наших предпринимателей и бухгалтеров в этом смысле постоянно держат в тонусе. Впрочем, сами налоговики считают, что профильное законодательство не просто меняется, а совершенствуется.

Очередное совершенствование коснулось единого налога на вмененный доход, популярного у бизнеса налога, который с начала нового года отменят.

Напомним, о необходимости отмены ЕНВД говорят уже далеко не первый год, но после долгих дискуссий ее неоднократно переносили. Теперь же нас уверяют, что решение окончательное и бесповоротное. Минфин акцентирует внимание на том, что «вмененку» часто используют для уклонения от уплаты налогов, а переход на онлайн-кассы, которые автоматически передают данные в налоговую, показал, что некоторые предприятия с миллиардными оборотами, применяя ЕНВД, платят минимальные налоги.

Теперь перед налогоплательщиками встает дилемма - какой режим налогообложения выбрать. Так, вопрос выбора в Псковской области коснется более чем 6 тысяч индивидуальных предпринимателей и почти тысячи юрлиц. Но так ли просто это сделать, если некоторые эксперты говорят, что равновесной альтернативы режиму ЕНВД в настоящее время просто не существует? Почему все-таки отменяют единый налог на вмененный доход? Как же теперь быть компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые долгое время сидели на «вмененке»? Предусмотрены ли какие-то механизмы, чтобы нивелировать сложности перехода с ЕНВД?

На эти и другие вопросы ответит гость студии.

Радиослушатели могут задать свой вопрос Алексею Салтыкову по телефону 56-73-72.

Теги: #эхо москвы в пскове #Эхономика #налоги #УФНС по Псковской области #налоговая инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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