Экономика

Коронавирус повлиял на расчет стоимости патента для трудовых мигрантов в Псковской области

Депутатам областного Собрания предстоит рассмотреть ежегодный закон об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области – разработанный областным комитетом по труду и занятости законопроект внесён в региональный парламент. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Правовое регулирование налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в организациях области на основании патента, относится к компетенции региона.

Согласно Налоговому кодексу размер фиксированных авансовых платежей, равный 1200 рублям, подлежит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, установленный приказом Минэкономразвития, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливаемый законом субъекта РФ.

Ежегодно за счет пересмотра коэффициента стоимость патента для мигрантов в Псковской области увеличивалась: в 2018 году она составила 3427 рублей в месяц, в 2019 году - 3598 рублей, в 2020 году - 4099 рублей.

В 2021 году эта тенденция может измениться – из-за сложившейся ситуации на рынке труда, связанной с распространением коронавирусной инфекции, авторы законопроекта предлагают установить размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на уровне текущего года. Авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц в таком случае не изменится в 2021 году и составит 4099 рублей.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, за период с января по август 2020 года иностранные граждане оформили 1387 патентов (эта цифра существенно меньше, чем за аналогичный период прошлого года) и переоформили 201 патент. Ожидается, что до конца года будет выдано ещё около 700 патентов. Налоговые поступления в бюджет области в 2020 году составили более 85 млн рублей, за восемь месяцев текущего года в региональную казну от продажи патентов иностранным гражданам поступил почти 51 млн рублей.

В пояснительной записке к проекту закона приводится анализ региональной ситуации в сфере трудовой миграции – она характеризуется как стабильная и контролируемая. Количество иностранных работников не превышает одного процента от области экономически активного населения Псковской области, что не оказывает негативного влияния на региональный рынок труда.