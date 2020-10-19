Экономика

«Эхономика» с Алексеем Салтыковым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 20 октября. Гость студии - заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков.

Ведущий Алексей Овчинников поговорил с ним о том, почему все-таки отменяют единый налог на вмененный доход, как теперь быть компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые долгое время сидели на «вмененке», и предусмотрены ли механизмы, чтобы нивелировать сложности перехода с ЕНВД.