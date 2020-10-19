Экономика

В УФНС развеяли опасения по поводу роста налоговых платежей после отмены ЕНВД

Заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков считает неоправданными опасения регионального бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева по поводу того, что якобы «многие предприниматели при переходе с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения будут вынуждены платить налогов в разы больше, чем сейчас». Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«На самом деле в разы больше платить никто не будет, потому что отмена ЕНВД - не угроза предпринимательству, а, наоборот, возможность оптимизировать налоговую нагрузку, оптимизировать свой бизнес, - полагает Алексей Салтыков. - Для тех предпринимателей, кому не будет подходить упрощенная система налогообложения, имеется альтернатива в в виде общей системы налогообложения. Поэтому, на мой взгляд, сильной разницы в сумме уплачиваемых налогов по ЕНВД и другим системам налогообложения не будет».

«Просто переход на иные системы налогообложения представляется более справедливым, чем та система, которая действует на сегодняшний день», - заключил гость студии.