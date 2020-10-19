Экономика

В мировой торговле ожидается спад на 7-9% в 2020 году

Спад в мировой торговле вследствие пандемии коронавирусной инфекции составит в 2020 году 7-9% по сравнению с прошлым годом. С таким прогнозом выступила Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 21 октября.

«ЮНКТАД прогнозирует на 2020 год спад в глобальной торговле от 7 до 9% в стоимостном выражении, несмотря на признаки оживления в третьем квартале», - отмечается в информационном бюллетене организации.

По итогам третьего квартала 2020 года в мировой коммерции зафиксировано пятипроцентное сокращение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет ТАСС. Этот результат, однако, существенно лучше, чем во втором квартале, когда спад достиг 19%, поясняют эксперты.

Согласно предварительным прогнозам на четвертый квартал, выбраться из красной зоны мировой торговле не удастся и показатели будут на 3% ниже, чем в четвертом квартале 2019 года.