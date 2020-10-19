Экономика

Александр Котов: Ограничительные меры разрушительно действуют на экономику

Ограничительные меры в период пандемии разрушительно действуют на экономику. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Дом Советов» на радио «Эхо Москвы» в Пскове 21 октября.

«Будем надеяться на то, что нам не придется в очередной раз вводить эти ограничительные меры, которые, на самом деле, разрушительно действуют на экономику, - сказал он. - Я сторонник того, чтобы не возвращаться к этим жестким мерам, которые мы принимали в самом начале. Это приведет к тому, что очень существенный урон нанесем экономике, недополучим существенные доходы в областной бюджет, что повлияет на всю ситуацию, которая связана с бюджетным финансированием».

Александр Котов отметил, что безболезненно для экономики пройти период пандемии не удастся. «В любом случаев мы будем нести потери. Это связано, прежде всего, с тем, что достаточно длительный период времени у нас были остановлены предприятия, не работали предприниматели, в затруднительном положении находился бизнес. Естественно, это отразится на поступлении налогов в областной бюджет. Пока это еще самым серьезным образом не чувствуем. Понимаем, что это инертный механизм. Соответственно, мы это почувствуем обязательно до конца года. Придется пройти через это испытание. Рассчитываем на помощь федерального бюджета, такая договоренность тоже была. Регионы в рамках своих финансовых возможностей также оказывали поддержку и предпринимателям, и бизнесу, и мы тратили средства на то, что поддержать наших медицинских работников», - продолжил он.

Ситуация, подчеркнул председатель регионального парламента, тревожная. «Число случаев заболевания коронавирусом растет. Собственно, это тенденция не только в Псковской области, но и в нашей стране в целом», - добавил Александр Котов.