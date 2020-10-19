Экономика

Коронавирус в два раза поднял продажи витаминов в России

Пандемия коронавируса подняла до рекордных показателей продажи витаминов в России. С января по октябрь количество реализованных аптеками упаковок этих препаратов выросло на 84% — 3,1 млн упаковок против 1,7 млн в аналогичный период 2019-го. Об этом говорят данные компании DSM Group, пишет газета «Известия».

В 2020 году с января по октябрь россияне потратили на витамины в 2,5 раза больше, чем в прошлом году — 894 млн рублей против 371 млн рублей. Особенно заметен всплеск спроса на 11-й и 12-й неделе 2020 года (с 9 по 23 марта). Так, на 11-й неделе граждане израсходовали на такие препараты на 90% больше, чем в марте прошлого года.

При этом в 2019-м в этот же период наблюдался спад продаж витаминов — тогда аптеки заработали на них на 14% меньше по сравнению с предыдущим годом. Рост продаж был зафиксирован даже в нетипичное для приема витаминов время — летом.

Самыми популярными препаратами стали «Аквадетрим», который содержит витамин D3 (на него в этом году граждане потратили в два раза больше), а также витамин С (рост 95%) и препараты марки Solgar (рост 36%).

На сегодняшний день витаминные комплексы могут быть зарегистрированы и как лекарственные препараты, и как биохимические добавки (БАД). У препаратов может различаться дозировка. Так, содержание витамина до определенного уровня позволяет регистрировать товар как БАД, а при его превышении — как лекарственный препарат.