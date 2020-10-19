Экономика

Суд приостановил снос построек на Четырех углах в Пскове

Арбитражный суд Псковской области временно приостановил снос построек у рынка «Фавор» на Четырех углах. Об этом сообщается в решении, опубликованном на сайте суда.

ООО «Фавор» обратилось с иском к администрации города Пскова о признании недействительным постановления администрации от 7 октября 2020 года №1430 «О демонтаже самовольно установленного некапитального сооружения (павильон с вывесками "Торговый дом", "Окна 60", "Скупка", "Детские игрушки", "Гномик", "Белорусский трикотаж" белого цвета с комбинированной крышей, ориентировочным размером 268 кв. м), расположенного на земельном участке на территории города Пскова с КН60:27:0050215:213 по Рижскому проспекту, 9».

Определением суда от 21 октября заявление принято к производству, на 24 ноября назначено предварительное судебное заседание и разбирательство по делу.

Решением суда заявление ООО «Фавор» о принятии обеспечительных мер удовлетворено. Приостановлено действие постановления о демонтаже до вступления в законную силу окончательного судебного акта по делу.

Также приостановлено действие постановлений о демонтаже торгового павильона с вывесками: «Орехи, сухофрукты, специи», «Стройматериалы», «Хозтовары», «Свежее мясо», «Обувь» белого цвета с комбинированной крышей, павильона с вывесками «Торговый дом», «Модная женская одежда», «Текстиль», «Обувь», «Посуда от и до», «Женская одежда».

Напомним, вопрос о будущем использовании территории рынка на Четырех углах в Пскове будет вынесен на Градостроительный совет. На территории рынка на Четырех углах находятся два земельных участка. Один из них - муниципальный, второй - в аренде у частного предпринимателя.