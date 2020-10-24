Экономика

Греф предсказал будущее рубля

Глава Сбербанка Герман Греф предсказал будущее рубля. По его словам, к концу года курс национальной валюты укрепится. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Грефа в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на «Россия 1», который покажут вечером 25 октября.

В настоящее время рубль сильно недооценен, считает Герман Греф. Если геополитические риски и ситуация с коронавирусом стабилизируются, курс национальный валюты до конца текущего года подрастет. Еще одним фактором, влияющим на рубль, являются фундаментальные экономические причины. Речь идет о притоке валюты, валютном балансе, который зависит от цен на российские экспортные товары и в первую очередь нефть, добавил глава Сбербанка.

Как отмечает «Лента.ру», по оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, курс рубля останется примерно на нынешнем уровне до конца 2021 года. Он также посоветовал россиянам, у которых есть сбережения, диверсифицироваться и хранить деньги как в зарубежной, так и в национальной валюте.

Между тем американский инвестиционный банк Citigroup ранее предсказывал российской валюте тяжелые времена. В конце сентября в Citi заявили, что премия за геополитический риск, заложенная в курсе рубля в размере примерно 7-8 рублей за доллар, еще не достигла собственных максимумов недавнего времени. Это означает, что российская валюта может ослабеть еще сильнее.

При этом на момент заявления аналитиков курс доллара поднимался почти до 80 рублей, а евро превышал 93 рубля, достигнув максимума с января 2016 года. В настоящее время курс доллара на рынке Форекс держится на отметке чуть выше 76 рублей, а евро стоит 90,4 рубля.