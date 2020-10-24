Экономика

Помощник Путина объяснил невозможность раздачи денег россиянам просто так

Переходить к раздаче так называемых вертолетных денег россиянам нужно тогда, когда стандартные меры экономической политики исчерпаны. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Россия относится к тем странам, где пока еще стандартные меры экономического стимулирования нужно пройти перед тем, как даже в принципе начинать разговор о нестандартных мерах», — объяснил он.

Максим Орешкин также рассказал, что был сторонником осуществления выплат семьям с детьми. «Эти выплаты были своевременны, они пришли семьям ровно в тот момент, когда закрытие экономики уже начало заканчиваться и как раз когда требовалась поддержка для того, чтобы поддержать расходы семей, чтобы они сильно не проваливались», — добавил помощник президента.

Как отмечает «Лента.ру», в мае идею раздать россиянам деньги просто так оценил аналитик Антон Покатович. По его словам, такая процедура не будет нести критических последствий для инфляции и бюджетной устойчивости, поскольку ее можно применять в разных формах. Главным плюсом этой меры эксперт назвал поддержку спроса, который будет существенно выше, чем в случае с любой адресной помощью.

В том же месяце министр финансов России Антон Силуанов заявил, что применять концепцию «вертолетных денег» могут страны, чьи валюты являются резервными, то есть США и государства Евросоюза. Для них такая мера не грозит всплеском инфляции, поскольку денежная масса увеличится незначительно. Для России, указал он, в приоритете остается помощь бизнесу в сохранении работников и гражданам для оплаты первоочередных расходов.

Схожего мнения придерживается и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая предупредила о возможном всплеске инфляции в случае раздачи большого количества денег.