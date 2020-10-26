Экономика

Уровень зарплаты псковских педагогов оказался на 18% ниже среднеобластного

В Псковской области названы самые высокооплачиваемые сферы деятельности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, наиболее высокий размер оплаты труда сложился в финансовых и страховых организациях (52891 рубль) и организациях, работающих в сфере «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (40168 рублей). В организациях этих видов экономической деятельности заработная плата работников превышала среднеобластную на 71,4% и на 30,2% соответственно.

Уровень оплаты труда работников гостиниц и предприятий общественного питания (18174 рубля) за январь-август 2020 года был ниже среднеобластного на 41,1%, уровень оплаты труда в сфере «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (23537 рублей) – на 23,7%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников образования по Псковской области составила 25282 рубля, что на 18,1% меньше, чем среднемесячная заработная плата в целом по региону. По организациям здравоохранения и предоставления социальных услуг среднемесячная начисленная зарплата работников сложилась в размере 36495 рублей, что составило 118,3% к уровню среднемесячной заработной платы по области.

В целом среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Псковской области за январь-август текущего года составила 30852 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 7,3%. В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата выросла на 4,7%.