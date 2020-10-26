Экономика

Почти на 35% подорожала гречка в Псковской области

Потребительские цены на товары и услуги в сентябре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 3,1%, в том числе на продовольственные товары – на 3,3%, на непродовольственные – на 3,1%.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожала крупа гречневая-ядрица – на 34,8%, сахар-песок – на 29,8%, черный байховый чай – на 14,9%, геркулес – на 14,1%, томатные консервы – на 13,6%, бескостная говядина – на 13,3%, мороженые креветки – на 12,9%. Цена на плодоовощную продукцию выросла на 7,4%, в том числе яблоки подорожали на 47,8%, морковь – на 45%, апельсины – на 32,2%.

Наибольшее снижение цен за период с начала года наблюдалось на куриные яйца – на 11,7%, пшено – на 10,5%, охлажденную и мороженую куру – на 6,5%. Из плодоовощной продукции значительно подешевели свежие огурцы – на 25,7%, помидоры – на 23,7, белокочанная капуста – на 10,3%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц на конец сентября 2020 года составила по Псковской области 4524,64 рубля и увеличилась по сравнению с декабрем 2019 года на 6,8%.

Из непродовольственных товаров больше других подорожали ювелирные изделия – на 28,1%, фотоаппараты – на 12,7%, медикаменты – на 8,5%, медицинские товары – на 8,1%, перевязочные материалы – на 7,5%. Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары подорожали на 6,2, товары для садоводства – на 6%.

Наибольшее снижение цен отмечено на дрова – на 4,7%.