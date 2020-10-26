Экономика

На 2,7% подорожала сфера услуг в Псковской области

На 2,7% выросли цены на услуги в Псковской области за 9 месяцев. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на услуги правового характера – на 8,9%, санаторно-оздоровительные услуги – на 8,2, услуги беспроводной связи – на 5,7%. Из бытовых услуг значительнее других подорожал ремонт холодильников – на 15,5%, услуги бань и душевых – на 14%, химическая чистка и услуги прачечных – на 7,2%.

Наибольшее снижение цен и тарифов наблюдалось на услуги по подключению к сети Интернет – на 5,2%, пользование потребительским кредитом – на 2,6%.

Тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом увеличились на 7,8%.