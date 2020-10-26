Экономика

В Псковской области стало больше свиней, но меньше коров

На конец сентября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области сократилось на 3,2%, коров – на 2,3%, овец и коз – на 5,2%, поголовье свиней увеличилось на 7,9%, птицы – на 1,6%. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

В январе-сентябре текущего года в хозяйствах всех категорий произведено 258,5 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 151,9 тысячи тонн молока и 64,9 млн штук яиц.

По сравнению с январем-сентябрем 2019 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 8%, молока – на 0,4%, производство яиц уменьшилось на 1,7%.

Валовые сборы зерна в хозяйствах всех категорий составили 160,4 тысячи тонн, картофеля – 100,7 тысячи тонн, овощей – 20,7 тысячи тонн. Зерна намолочено по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 6,7% больше, картофеля накопано больше на 4,7%, овощей собрано на 3,7% больше.