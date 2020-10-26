Экономика

Индекс промышленного производства просел в Псковской области

Индекс промышленного производства в Псковской области в январе-сентябре 2020 года относительно отчетного периода прошлого года составил 99,7%. Такие данные сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Согласно данным ведомства, добыча полезных ископаемых в регионе увеличилась на 12,5%, производство продукции обрабатывающих производств - на 1%.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха сократилось на 17 процентов, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов - на 11,3%.

Из основных видов продукции обрабатывающих производств в январе-сентябре этого года по сравнению с январем-сентябрем 2019 года увеличилось производство:

кондитерских изделий (на 29,7%),

блоков оконных пластмассовых (на 17,3%),

молока, кроме сырого (на 10,4%),

изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания (на 8,1%),

свинины, кроме субпродуктов (на 7,9%),

полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных (на 6,2%).

В розничной торговле в январе-сентябре 2020 года населению продано товаров на 92198 млн рублей. Физический объем продаж по сравнению с тем же периодом 2019 года вырос на 0,4%.

В январе-сентябре 2020 года в структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия занимали 49,1%, непродовольственные товары – 50,9% (в январе-сентябре 2019 года – 48,8% и 51,2% соответственно).

Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,2% от всех покупок населения, что на 2,4 п.п. ниже уровня января-сентября 2019 года.