Экономика

Открыть инвестиционный счет на выгодных условиях предлагают псковичам

Хотите выгодно вложить деньги и получить более высокий доход? Присматриваетесь к рынку ценных бумаг, но не знаете с чего начать?

Откройте индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в СНГБ и получайте дополнительно до 52 тысяч рублей в год к сумме вложений в виде налогового вычета.

Как это работает?

1. Откройте ИИС в СНГБ и внесите на него удобную для вас сумму (не более 1 млн рублей в год).

2. Совершайте операции с ценными бумагами.

3. В течение трех лет получайте гарантированные государством налоговые вычеты двумя способами: в размере 13% от суммы взноса на ИИС (но не более 52 000 рублей в год), либо освободив сумму дохода от ценных бумаг на момент закрытия счета от налога 13%.

Таким образом, налоговый вычет даст существенный прирост доходности вашего ИИС.

Для получения налоговых вычетов счет должен быть открыт не менее трех лет, также в течение этого времени с него нельзя выводить средства. Забрать средства с ИИС можно только после его закрытия, то есть после завершения вашего инвестиционного цикла.

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Вы сможете покупать ценные бумаги как самостоятельно, так и с помощью услуги доверительного управления, что позволит вам рационально распорядиться своим капиталом и обеспечить себе наиболее эффективный результат.

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Подать заявку на открытие можно здесь