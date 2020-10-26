Экономика

Курс евро впервые за месяц упал ниже 90 рублей

Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,34% к закрытию предыдущей сессии - до 89,98 рублей, свидетельствуют данные площадки на 16:53 мск.

В последний раз евро торговался ниже 90 рублей 25 сентября 2020 года, уточняет ТАСС.

По данным на 17:00 мск, курс евро находился на отметке 89,87 рублей (-0,46%), курс доллара опускался на 0,1% - до 76,05 рублей.

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE теряла 2,7% - до $40,63 за баррель, нефть сорта WTI дешевела почти на 3% - до $38,67 за баррель.