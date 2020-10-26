Экономика

Регионам могут разрешить наращивать долги из-за пандемии

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с профильной рабочей группой Госсовета до 15 января 2021 года разработать критерии «возможности превышения предельных показателей дефицита бюджета и объема государственного долга» регионов на следующий год, следует из перечня поручений главы государства по итогам сентябрьского президиума Госсовета.



Как передает РБК, предельные показатели дефицита бюджета и объема госдолга для регионов установлены соглашениями о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, заключенными в 2017 году. В этой программе участвовало подавляющее большинство субъектов. Для каждого региона - участника соглашений прописаны свои лимиты бюджетного дефицита и долга.



В начале апреля президент утвердил поправки в Бюджетный кодекс, которые разрешали регионам в 2020 году привлечь дополнительные заимствования на рынке, чтобы компенсировать выпадающие собственные доходы и профинансировать антикризисные расходы, связанные с пандемией. Но последующая трактовка Минфином этого положения стала неожиданностью для регионов - Минфин и правительство ограничили эти дополнительные займы суммой 74 млрд рублей, или меньше 1 млрд в среднем на каждый субъект, рассказывали РБК собеседники в региональных минфинах.



Соглашения, несмотря на потребность в дополнительных «антиковидных» расходах, продолжают ограничивать регионы в возможности использовать заемные средства для борьбы с последствиями пандемии, сообщили собеседники РБК.



Теперь президент поручил оценить влияние на сбалансированность бюджетов регионов понесенных ими антикризисных расходов в борьбе с COVID-19, а также недополученных по сравнению с 2019 годом собственных доходов. Как уточняли РБК в Минфине, по итогам исполнения консолидированных бюджетов регионов на 1 сентября 2020 года снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 512,3 млрд рублей.



Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин и глава рабочей группы Госсовета по экономике и финансам (губернатор Челябинской области) Алексей Текслер к середине января 2021 года должны представить критерии неприменения к регионам мер ответственности за превышение предельных показателей дефицита бюджета и госдолга, а также за недостижение установленных соглашениями с федеральным центром показателей по оздоровлению их госфинансов.