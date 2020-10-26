Экономика

Банки вдвое увеличили ввоз долларов в Россию

Российские финансовые организации после весенних рекордов вновь нарастили ввоз иностранной валюты в Россию. Согласно статистике Центробанка, в августе подведомственные ему учреждения импортировали $1,62 млрд в наличной форме, что в 1,8 раза больше показателей прошлого месяца и аналогичного периода 2019-го.

При этом европейская валюта не пользуется таким спросом - ее ввоз в августе оказался втрое меньше, чем в июле 2020-го и в 5,7 раза, чем в том же периоде прошлого года, пишет газета «Известия». Весной 2020-го ввоз российскими банками в страну наличной иностранной валюты впервые рекордно вырос с момента кризиса 2014 года. В марте поставки долларов составили 4,95 млрд, а евро - 1,13 млрд (пересчет осуществлен ЦБ по курсу на конец месяца). Тогда больше всего увеличились закупки американской денежной единицы: в 9,6 раза по сравнению с показателями февраля и в 8,3 раза - с уровнем аналогичного периода прошлого года.

Несмотря на то, что евро было завезено втрое больше, чем в феврале, подобные мартовским и выше объемы ввоза наблюдались ранее. Эксперты связывают наращивание банками валютной ликвидности с несколькими факторами. Среди них изменение структуры валютных сбережений населения, сезонные причины и геополитика.