Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Телефон прямого эфира 56-73-72
дмитрий быстров о дорогах и экотехнопарке
Сфера ЖКХ, ремонт дорог и вывоз мусора в Псковском районе
Цифровая пятилетка в Псковской области
Выиграй авиабилеты в Калининград
спастись от косолапого
Новая модель сапог Nordman
Инвестиции в период COVID-19
 
 
 
ещё Экономика 27.10.2020 09:036 10 тысяч тонн пшеницы экспортируется впервые за историю Псковской области 27.10.2020 10:210 Псковская область будет ежегодно получать допсредства из федерального бюджета 27.10.2020 09:036 10 тысяч тонн пшеницы экспортируется впервые за историю Псковской области 27.10.2020 07:250 Банки вдвое увеличили ввоз долларов в Россию 26.10.2020 23:240 Регионам могут разрешить наращивать долги из-за пандемии 26.10.2020 22:250 Заплатить имущественные налоги можно не только за родственников и друзей
 
 
 
Самое популярное 25.10.2020 21:352 Опубликованы фото с места смертельного ДТП на трассе Москва - Рига 26.10.2020 06:575 Более 100 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 26.10.2020 07:243 Главврач инфекционной больницы в Пскове рассказала о приеме антибиотиков при COVID-19 25.10.2020 12:0613 Губернатор Ведерников прокомментировал разговор Дудя и Монеточки 26.10.2020 21:3211 Псковичке лифтом отрубило четыре пальца
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

10 тысяч тонн пшеницы экспортируется впервые за историю Псковской области

27.10.2020 09:03|ПсковКомментариев: 6

10 тысяч тонн продовольственной пшеницы в текущем году планирует направить на экспорт ООО «Тригорское» через ООО Торговый дом «Содружество». Об этом сообщил комитет по сельскому хозяйству Псковской области в своем инстаграм-аккаунте. Реализация зерна на экспорт сельхозтоваропроизводителями региона осуществляется впервые за историю Псковской области.

Продовольственная пшеница - вторая сельскохозяйственная культура, экспортируемая после рапса в области растениеводства.

В 2019 году на экспорт сельхозтоваропроизводителями области направлено 19 тыс. тонн масло-семян рапса. В текущем году планируется направить на экспорт порядка 25 тыс. тонн.

В текущем году намолочено зерна в бункерном весе 166 тыс. тонн (+ 16 тыс. тонн к уровню 2019 года) при урожайности 41,6 ц/га или второй результат по Северо-Западному федеральному округу.

Рапса намолочено 25,4 тыс. тонн (+6,0 тыс. тонн к уровню 2019 года) - второй результат по Северо-Западному федеральному округу при урожайности 29 ц/га. По урожайности рапса область входит в пятерку по России.

Теги: #сельское хозяйство #экспорт #пшеница
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 6Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению транспортных карт в Пскове?
В опросе приняло участие 89 человек
27.10.2020, 10:310 Кадровика Пыталовских теплосетей оштрафовали за отсутствие у сотрудников средств защиты 27.10.2020, 10:210 Псковская область будет ежегодно получать допсредства из федерального бюджета 27.10.2020, 10:110 Выдвижение кандидатов на декабрьские выборы завершилось в Псковской области 27.10.2020, 10:000 Спецпрограмма для псковских медиков стартует в санатории «Хилово» в декабре
27.10.2020, 09:480 Мусорный контейнер сгорел на Инженерной в Пскове 27.10.2020, 09:420 Жительницу Новосокольнического района осудили за неуплату алиментов 27.10.2020, 09:370 «Нужные люди»: раздающий 900 горячих обедов в месяц Сергей Васьков 27.10.2020, 09:160 Горводоканалу Пскова удалось увеличить сбор по просроченным платежам
27.10.2020, 09:036 10 тысяч тонн пшеницы экспортируется впервые за историю Псковской области 27.10.2020, 08:591 Какая реклама больше всего раздражает россиян, выяснили специалисты 27.10.2020, 08:483 В Псковской области за сутки подтверждено 116 новых случаев коронавируса 27.10.2020, 08:400 Названы признаки прослушки смартфона
27.10.2020, 08:250 Россиян ожидает последний нерабочий праздник в этом году 27.10.2020, 08:130 Пскович подозревается в контрабанде сильнодействующих веществ в крупном размере 27.10.2020, 08:040 Почти 3,2 тысячи инвалидов трудоустроены в Псковской области 27.10.2020, 07:550 Роспотребнадзор спрогнозировал период активности коронавируса
27.10.2020, 07:391 Ученый предсказал рост устойчивости бактерий к антибиотикам 27.10.2020, 07:250 Банки вдвое увеличили ввоз долларов в Россию 27.10.2020, 07:120 «Туристическое» такси планируют создать в России 27.10.2020, 07:001 Вирусолог ждет третью волну коронавируса в российских регионах
26.10.2020, 23:377 Лидер ЛДПР предлагает оставить в России две партии 26.10.2020, 23:240 Регионам могут разрешить наращивать долги из-за пандемии 26.10.2020, 22:501 Жириновский предложил сократить расходы на выборы 26.10.2020, 22:392 Обновлены рекомендации по лечению COVID-19
26.10.2020, 22:270 Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до 7 лет 26.10.2020, 22:250 Заплатить имущественные налоги можно не только за родственников и друзей 26.10.2020, 22:190 Великолучанку будут судить за обман мужчины после непродолжительных отношений 26.10.2020, 21:3211 Псковичке лифтом отрубило четыре пальца
26.10.2020, 21:260 «Нужные люди»: обучающая взрослых и детей лепить игрушки из глины Елена Румянцева 26.10.2020, 21:180 На 2,7% подорожала сфера услуг в Псковской области 26.10.2020, 21:042 Путин поручил модернизировать инфекционную службу в регионах 26.10.2020, 21:042 Псковичам помогли решить проблемы с получением госуслуг по линии ГИБДД
26.10.2020, 20:561 Путин поручил уточнить показатели оценки работы губернаторов 26.10.2020, 20:510 В России запустят ипотеку на строительство частных домов 26.10.2020, 20:421 «Народный контроль» проверил доступность лекарств от коронавируса в аптеках Пскова 26.10.2020, 20:276 Глава Пскова призвала управляющие компании начать противогололедную обработку дворов
26.10.2020, 20:150 Продлен прием заявок на региональный этап конкурса на лучший соцпроект 26.10.2020, 20:0210 Более 160 тысяч квадратных метров жилья построили в Псковской области за 9 месяцев 26.10.2020, 19:578 Псковичка объявила себя любовницей Тарзана 26.10.2020, 19:500 Автобусную остановку с автопавильоном обустроят в деревне Лавры
26.10.2020, 19:360 Михаил Мишустин одобрил идею группы по поддержке регионов с убылью населения 26.10.2020, 19:184 Рождаемость в Псковской области снизилась на 8% 26.10.2020, 18:520 На украшение Пскова к Новому году направят 2 миллиона рублей 26.10.2020, 18:500 В Великих Луках мужчину будут судить за «липовые» права
26.10.2020, 18:360 Псковичам предлагают исполнить мечту ветеранов 26.10.2020, 18:220 В Пскове женщина изрезала ножом сожителя подруги 26.10.2020, 18:2112 Великолучанин заплатит 15 тысяч рублей за несоблюдение социальной дистанции 26.10.2020, 18:160 Онлайн-кинотеатр МТС ТВ покажет премьеру молодежного сериала «Need Хелп»
26.10.2020, 18:120 Псковичка оплатила долг в 624 тысячи рублей, чтобы продать дом 26.10.2020, 18:050 Минприроды и прокуратуру просят проверить законность решения нацпарка «Себежский» 26.10.2020, 18:050 Вторник в Псковской области пройдет без осадков 26.10.2020, 17:5918 Посетительница магазина в Гдове объяснила отсутствие маски шалостью ребенка
26.10.2020, 17:511 Курс евро впервые за месяц упал ниже 90 рублей 26.10.2020, 17:462 Агрегаторов такси хотят обязать открывать представительства в регионах 26.10.2020, 17:460 Три двора отремонтировали в Пскове за счет сэкономленных средств 26.10.2020, 17:390 Латвия просит Европарламент лишить Нила Ушакова депутатского иммунитета
26.10.2020, 17:366 Фотофакт: Безобразие с выдачей электронных карт льготникам 26.10.2020, 17:350 17 аварийно-опасных участков дорог насчитывается в Псковской области 26.10.2020, 17:301 Индекс промышленного производства просел в Псковской области 26.10.2020, 17:270 14 классов в пяти школах Псковской области закрыты на карантин
26.10.2020, 17:240 Жилой дом сгорел в псковском садоводстве 26.10.2020, 17:190 Александр Котов об электронных визах: Решение правительства приведет к увеличению турпотока 26.10.2020, 17:100 Путин учредил почетное звание «Заслуженный судебный пристав РФ» 26.10.2020, 17:070 Дмитрий Быстров о коронавирусе, дорогах и экотехнопарке
26.10.2020, 16:510 Великолучанин пожаловался на состояние выезда на путепровод 26.10.2020, 16:490 «Беседка»: Об акции «Нужные люди» в Псковской области 26.10.2020, 16:340 Молодой человек задержан в Пскове за сбыт наркотиков 26.10.2020, 16:292 C 29 октября изменится статус Псковской таможни
26.10.2020, 16:243 Глава Пскова может войти в состав пяти городских комиссий 26.10.2020, 16:190 Усвятский район отмечает 77-ю годовщину освобождения от фашистов 26.10.2020, 16:112 Финалистки «Миссис Псков» примерили fashion-образы 26.10.2020, 16:050 Два псковича заплатят по 3 тысячи рублей за снятую в магазине маску
26.10.2020, 16:010 «Молодежка ОНФ» помогла приюту для собак в Псковской области 26.10.2020, 15:580 Около 130 литров алкоголя изъяли из незаконного оборота псковские полицейские 26.10.2020, 15:560 Псковский театр приглашает зрителей на спектакли 26.10.2020, 15:520 Форум иконописцев состоится в рамках проекта «Собор церковного искусства» в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.