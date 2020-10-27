Экономика

10 тысяч тонн пшеницы экспортируется впервые за историю Псковской области

10 тысяч тонн продовольственной пшеницы в текущем году планирует направить на экспорт ООО «Тригорское» через ООО Торговый дом «Содружество». Об этом сообщил комитет по сельскому хозяйству Псковской области в своем инстаграм-аккаунте. Реализация зерна на экспорт сельхозтоваропроизводителями региона осуществляется впервые за историю Псковской области.

Продовольственная пшеница - вторая сельскохозяйственная культура, экспортируемая после рапса в области растениеводства.

В 2019 году на экспорт сельхозтоваропроизводителями области направлено 19 тыс. тонн масло-семян рапса. В текущем году планируется направить на экспорт порядка 25 тыс. тонн.

В текущем году намолочено зерна в бункерном весе 166 тыс. тонн (+ 16 тыс. тонн к уровню 2019 года) при урожайности 41,6 ц/га или второй результат по Северо-Западному федеральному округу.

Рапса намолочено 25,4 тыс. тонн (+6,0 тыс. тонн к уровню 2019 года) - второй результат по Северо-Западному федеральному округу при урожайности 29 ц/га. По урожайности рапса область входит в пятерку по России.