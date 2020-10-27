Экономика

Псковская область будет ежегодно получать допсредства из федерального бюджета

Ежегодно из бюджета будет выделяться 10 млрд рублей на индивидуальные программы развития десяти наиболее нуждающихся регионов, в том числе Псковской области. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече 26 октября с руководством Госдумы и парламентских фракций перед первым чтением бюджета.

«Сохранится поддержка десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Ежегодно мы будем выделять соответственно 10 млрд на индивидуальные программы этих субъектов Российской Федерации», — сказал Мишустин, пишут «Известия».

Госдума в рамках бюджетного процесса в конце 2019 года приняла закон о поддержке десяти наиболее отстающих в сфере бюджетной обеспеченности регионов: Тувы, Псковской и Курганской областей, Республики Алтай и Алтайского края, Адыгеи, Карелии, Марий Эл, Чувашии и Калмыкии.

Для развития этих субъектов России были созданы отдельные программы социально-экономического развития.