Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Владимиром Зубовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов.

Зачастую прогнозы в экономике столь же «дальновидны», как и гадание на кофейной гуще. Особенно сейчас, когда многое, если не все, зависит от эпидемиологической ситуации в стране в целом и в Псковской области в частности.

Бизнес надеется, а власти обещают, что полной самоизоляции, как это было весной, не будет, а значит, не будет и второй волны господдержки предпринимателей. В то же время опыт Европы показывает, что риски осеннего локдауна по-прежнему сохраняются и уверенным нельзя быть не в чем. Кроме того, ограничения в любом случае могут вводиться постепенно. Например, в псковском регионе уже запретили работу общепита после 23.00.

Не стабильна ситуация и с курсом валют, и с платежеспособностью населения, и с готовностью людей получать те или иные услуги в условиях угрозы распространения коронавируса. Не стоит забывать и про такие вызовы следующего года, как отмена ЕНВД, ввод обязательной маркировки определенной продукции и повышение стоимости акцизов.

Не придется ли бизнесу в таких условиях максимально ужимать расходы, сокращать зарплаты, повышать цены и сворачивать ранее запланированные проекты? Об этом ведущий Алексей Овчинников поговорит сегодня со своим гостем и соведущим Владимиром Зубовым.

Радиослушатели также могут задать свой вопрос в прямом эфире по телефону 56-73-72.



Прямую трансляцию эфира можно будет смотреть в YouTube-канале ПЛН-ТВ. Ссылку можно найти на сайте Псковской Ленте Новостей или в группе ПЛН «ВКонтакте».