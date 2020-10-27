Экономика

Когда ждать повышения цен, рассказал президент ТПП Псковской области

Псковский бизнес не торопится увеличивать цены на свои товары, поскольку понимает, что в условиях низкой платежеспособности населения это может привести к еще большим убыткам. Об этом в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

«Если у населения денег нет, то какой смысл задирать цены и увеличивать свою норму прибыли? Сейчас главное - не остаться ни с чем. Иногда даже с убытками продаются товары. Потому что лучше их продать и хоть что-то компенсировать, чем ждать неизвестно сколько времени пока восстановится спрос, когда можно было бы продать и за более приемлемую цену. Бизнес это отлично понимает», - пояснил он.

По словам гостя студии, видя не очень радужные перспективы, многие предприниматели просто распродают запасы товаров для того, чтобы переориентироваться на другие направления деятельности. «Такое тоже случается, поэтому мы видим сейчас столько распродаж. Это говорит либо о смене линейки товаров, либо о полном уходе из бизнеса. И это восходящей тренд, к сожалению», - добавил он.

В то же время Владимир Зубов отметил, что преддверие Нового года – это обычно период премиальных выплат, поэтому на этот период приходятся повышенные траты. «Естественно, на этот период приходится и повышение цен, особенно на импортные товары, которые обычно люди хотят приобрести к Новому году», - заключил президент ТПП региона.