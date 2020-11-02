Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Общественно значимый вопрос
Семейная связь
Квартирный вопрос
Выборы делаются в кулуарах
Новая модель сапог Nordman
Дмитрий Быстров о дорогах и экотехнопарке
назад в прошлое
Новогодний Корпоратив
Телефон прямого эфира 56-73-72
Выиграй авиабилеты в Калининград
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Цифровая пятилетка в Псковской области
 
 
 
ещё Экономика 02.11.2020 12:051 Псковская область получила первый транш по индивидуальной программе развития региона 02.11.2020 17:070 Магазины «Деревня Соловьи» приглашают за сочными натуральными котлетами из свинины 02.11.2020 16:360 Аналитика МТС: Жители Псковской области потратили отпускные на смартфоны 02.11.2020 14:374 Рубль-доллар: Назад в 90-е 02.11.2020 12:051 Псковская область получила первый транш по индивидуальной программе развития региона 02.11.2020 10:450 Курс доллара впервые с марта поднялся выше 80 рублей
 
 
 
Самое популярное 30.10.2020 20:2631 В Псковской области усиливаются ограничительные мероприятия в рамках борьбы с COVID-19 30.10.2020 13:335 Самый близкий друг Алексея Севастьянова скончался от коронавируса 30.10.2020 10:2115 Студенты ПсковГУ просят не подвергать их опасности заражения коронавирусом 01.11.2020 23:576 120 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 01.11.2020 12:1010 В двух отделениях Псковской областной больницы выявили коронавирус
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Магазины «Деревня Соловьи» приглашают за сочными натуральными котлетами из свинины

02.11.2020 17:07|ПсковКомментариев: 0

Быстро, сочно, ароматно, празднично, аппетитно: все это - о натуральных котлетах из свинины, которые псковичи могут прибрести в сети «Деревня Соловьи».

Акционная стоимость котлет сейчас составляет 314 рублей за килограмм. Советуем поторопиться: псковичи разбирают их в два счета. Или отправляться в магазин «Деревня Соловьи», что на улице Текстильной, 1Б. Этот магазин является одним из самых крупных в сети - как по размерам торговой площади, так и по ассортименту. Так что шансов приобрести полюбившийся продукт здесь больше.

А заодно не забудьте приобрести свежее молоко «Деревня Соловьи»: наверняка вы в курсе, что мясо, вымоченное предварительно в молоке, получается очень сочным!

Кстати, для натуральных и отбивных котлет используют спинную и поясничную часть туши, там, где мясо наиболее нежное. Кусок мяса отбивают, посыпают специями, рубленым чесноком, обязательно обваливают в панировке из сухарей или хлеба. Жарят на медленном огне. Отбивные подают как самостоятельное блюдо или с гарниром.

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов в Псковской области:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1Б

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

ул.Я. Райниса, 53б

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Уважаемые покупатели! В связи с необходимостью соблюдения мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, сеть «Деревня Соловьи» обращается к вам с просьбой посещать магазины в маске (если вы забыли маску дома, ее можно приобрести каждом магазине сети).

Не забывайте дезинфицировать руки: для этого в «Деревне Соловьи» всегда в свободном доступе есть антисептик.

И главное: проявляйте уважение к другим покупателям и сотрудникам магазина - для этого достаточно соблюдать эти простые правила!

Добро пожаловать в фирменные магазины «Деревня Соловьи»!

Теги: #соловьи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы решение властей запретить массовые мероприятия, концерты, банкеты и корпоративы?
В опросе приняло участие 72 человека
02.11.2020, 18:570 185 тысяч раз посетили псковичи «Банк данных исполнительных производств» 02.11.2020, 18:350 Рейд по контролю безопасности детских площадок провели в Великих Луках 02.11.2020, 18:290 Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» завершат работу 3 ноября на час раньше 02.11.2020, 18:200 Почти 9 тысяч жителей Бежаницкого района охвачены услугой по обращению с ТКО
02.11.2020, 18:120 Псковские волонтеры благоустроили территорию у детского дома 02.11.2020, 18:060 Роспотребнадзор заявил о 90% завозных случаев коронавируса в Россию из Турции 02.11.2020, 18:000 В Пскове сбита девочка на улице Кузнецкой 02.11.2020, 17:523 Прививку от гриппа псковичи смогут сделать на этой неделе у «Империала»
02.11.2020, 17:451 Великолучанка исполнила хит Тома Джонса в финале конкурса «Большая перемена» 02.11.2020, 17:391 Стало известно, на что чаще всего жаловались псковичи в октябре 02.11.2020, 17:301 Реплика Донецкого: Нарисованный «Лофт» 02.11.2020, 17:240 В 2021 году в Псковской области запланирован капремонт общего имущества в 159 домах
02.11.2020, 17:160 Четыре молодых инвалида работают в Псковской области с привлечением наставников 02.11.2020, 17:070 Магазины «Деревня Соловьи» приглашают за сочными натуральными котлетами из свинины 02.11.2020, 17:010 Врачи предупредили об опасности несбалансированного питания 02.11.2020, 16:540 Финал псковских конкурсов красоты переносится
02.11.2020, 16:520 «Все равно найдем»: псковская полиция о борьбе с нелегальным табаком 02.11.2020, 16:470 Псковичей информируют о режиме работы почтовых отделений 3 и 4 ноября 02.11.2020, 16:412 Псковичка пожаловалась на матерящегося врача в инфекционной больнице 02.11.2020, 16:360 Аналитика МТС: Жители Псковской области потратили отпускные на смартфоны
02.11.2020, 16:330 Андрей Филатов: На ПЛН интересна новостная повестка и материалы о бизнесе 02.11.2020, 16:330 Петербуржец на «Ситроене» сбил женщину в Великих Луках 02.11.2020, 16:310 Псковичи-финалисты конкурса «Большая перемена» приняли участие в беседе с Путиным 02.11.2020, 16:180 Улицу Садовую в Неелово отремонтируют до 20 декабря
02.11.2020, 16:1311 Еще одну козу загрыз алабай в Печорском районе 02.11.2020, 16:090 Сотрудники великолукского СИЗО отметили профессиональный праздник 02.11.2020, 16:050 Дедовичский прокурор борется за сохранение усадьбы «Княжьи Горки» 02.11.2020, 15:500 Пскович привлечен к ответственности за попытку продать в интернете ястреба-тетеревятника
02.11.2020, 15:430 Квартирные вопросы: 6 ответов от юристов по недвижимости 02.11.2020, 15:340 Псковских предпринимателей приглашают на туристский веб-марафон 02.11.2020, 15:293 Счастье по-псковски 02.11.2020, 15:260 Регионам простят часть долгов по бюджетным кредитам в обмен на развитие туризма
02.11.2020, 15:210 На Октябрьском проспекте в Пскове сбит пешеход 02.11.2020, 15:120 Границы восьми памятников утвердили в Псковской области 02.11.2020, 14:520 ПЛН благодарит читателей за участие в проекте «100 самых влиятельных псковичей-2020» 02.11.2020, 14:470 Операция «Арсенал» стартовала в Псковской области
02.11.2020, 14:410 Постель сгорела в доме №13 на улице Труда в Пскове 02.11.2020, 14:374 Рубль-доллар: Назад в 90-е 02.11.2020, 14:260 Озеро Глубокое объявили памятником природы Псковской области 02.11.2020, 14:211 Иван Цецерский: Я всегда считал ПЛН серьезным информационным ресурсом
02.11.2020, 14:175 Медицинские маски: выгодные покупки 02.11.2020, 14:090 Более 80 километров береговой территории очистили от мусора в Псковской области 02.11.2020, 13:540 95% населенных пунктов Великолукского района охвачены услугой по обращению с ТКО 02.11.2020, 13:480 За два месяца произошло снижение стоимости ОСАГО на 0,5%
02.11.2020, 13:320 В Псковской области установлены новые тарифы на использование спецстоянки 02.11.2020, 13:230 Россияне смогут использовать материнский капитал на сельскую ипотеку 02.11.2020, 13:100 Заболеваемость коронавирусом в Псковской области продолжает оставаться высокой 02.11.2020, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
02.11.2020, 12:560 В России усовершенствуют механизм регулирования цен на важнейшие лекарства 02.11.2020, 12:506 Большинство читателей ПЛН не доверяет транспортным картам 02.11.2020, 12:350 «Беседка»: о состоянии памятников культуры Псковской епархии 02.11.2020, 12:295 Минздрав оценил работу по сдерживанию заболеваемости COVID-19 в Псковской области
02.11.2020, 12:200 В Стругах Красных осудили мужчину, до смерти избившего мать из-за ее пьянства 02.11.2020, 12:110 Главный врач Псковской городской больницы вылечился от коронавируса 02.11.2020, 12:110 В Пскове очистили от мусора берег Великой вблизи улицы Никольской 02.11.2020, 12:051 Псковская область получила первый транш по индивидуальной программе развития региона
02.11.2020, 11:544 Уйти красиво 02.11.2020, 11:390 Дновец на два года лишился водительских прав за пьяную езду 02.11.2020, 11:362 Сноуден станет гражданином России, чтобы видеться с сыном 02.11.2020, 11:320 Псковичка похитила из магазина косметику, лампочки и шоколад
02.11.2020, 11:300 «Постскриптум»: О курсе рубля и усилении антиковидных ограничений 02.11.2020, 11:271 Псковские театры и филармония приостанавливают свою работу 02.11.2020, 11:250 Рейтинг политической активности. Будни и праздники 02.11.2020, 11:142 Более 23 млн рублей получит Псковская область на лечение больных коронавирусом
02.11.2020, 11:113 В Пскове назначена экспертиза водителю «Лады», в которую врезался грузовик. ФОТО 02.11.2020, 10:500 Мошенники обманули жителя Палкино на 360 тысяч рублей 02.11.2020, 10:450 Курс доллара впервые с марта поднялся выше 80 рублей 02.11.2020, 10:350 Более 240 рабочих мест создано на псковских предприятиях по требованиям безбарьерной среды
02.11.2020, 10:227 Студенты псковского медколледжа боятся очного обучения в условиях коронавируса 02.11.2020, 10:140 60-летие со дня основания Псковского музыкального училища отметят без зрителей 02.11.2020, 10:070 Директор пушкиногорской гостиницы нарушил закон при приеме на работу горничных 02.11.2020, 09:400 Входную дверь квартиры подожгли в Великих Луках
02.11.2020, 09:240 В России началась короткая рабочая неделя 02.11.2020, 09:110 Эколог рассказал о положительном эффекте пандемии коронавируса 02.11.2020, 08:533 Найден способ диагностировать рак и другие болезни по одной капле крови 02.11.2020, 08:400 В России вступили в силу новые требования к автомобилям из ЕАЭС
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.