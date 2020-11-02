Экономика

Магазины «Деревня Соловьи» приглашают за сочными натуральными котлетами из свинины

Быстро, сочно, ароматно, празднично, аппетитно: все это - о натуральных котлетах из свинины, которые псковичи могут прибрести в сети «Деревня Соловьи».

Акционная стоимость котлет сейчас составляет 314 рублей за килограмм. Советуем поторопиться: псковичи разбирают их в два счета. Или отправляться в магазин «Деревня Соловьи», что на улице Текстильной, 1Б. Этот магазин является одним из самых крупных в сети - как по размерам торговой площади, так и по ассортименту. Так что шансов приобрести полюбившийся продукт здесь больше.

А заодно не забудьте приобрести свежее молоко «Деревня Соловьи»: наверняка вы в курсе, что мясо, вымоченное предварительно в молоке, получается очень сочным!

Кстати, для натуральных и отбивных котлет используют спинную и поясничную часть туши, там, где мясо наиболее нежное. Кусок мяса отбивают, посыпают специями, рубленым чесноком, обязательно обваливают в панировке из сухарей или хлеба. Жарят на медленном огне. Отбивные подают как самостоятельное блюдо или с гарниром.

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов в Псковской области:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1Б

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

ул.Я. Райниса, 53б

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Уважаемые покупатели! В связи с необходимостью соблюдения мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, сеть «Деревня Соловьи» обращается к вам с просьбой посещать магазины в маске (если вы забыли маску дома, ее можно приобрести каждом магазине сети).

Не забывайте дезинфицировать руки: для этого в «Деревне Соловьи» всегда в свободном доступе есть антисептик.

И главное: проявляйте уважение к другим покупателям и сотрудникам магазина - для этого достаточно соблюдать эти простые правила!

Добро пожаловать в фирменные магазины «Деревня Соловьи»!