Экономика

Михаил Ведерников: Поддержка новых проектов Минсельхозом позволит производить больше молока

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым. Стороны обсудили меры поддержки АПК и предварительные итоги работы сельскохозяйственных предприятий Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Последние годы сфера сельского хозяйства псковского региона показывает устойчивый рост. Область уверенно занимает высокие позиции среди субъектов СЗФО по производству мяса, скота и птицы (2 место), молочному производству (4 место), производству зерна и рапса (2 место), - заметил Михаил Ведерников. - Поддержка новых инвестиционных проектов со стороны министерства позволит производить еще больше молока высокого качества и конкурировать на рынке по всей России».

Также губернатор сообщил, что заручился поддержкой Джамбулата Хизировича в части реализации программы развития сельских территорий. В следующем году запланировано финансирование нескольких проектов по улучшению жилищных условий и благоустройству сельских дорог.