Экономика

Спортзалам и фитнес-клубам могут предоставить налоговый вычет

Правительство предлагает ввести новый социальный налоговый вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги. Соответствующий проект закона «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» поступил сегодня, 3 ноября, в Госдуму (текст опубликован на официальном сайте парламента).

Проектом предусматривается предоставление организациям или индивидуальным предпринимателям социального налогового вычета в сумме, уплаченной в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги.

При формировании налоговой базы по НДФЛ предлагается учитывать фактически произведенные в налоговом периоде расходы, но не более 120 000 рублей по всем видам социальных расходов (за обучение, медицинские услуги, дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и др.).

«Социальные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц (на лечение, обучение, формирование пенсионных накоплений, благотворительность) представляют собой своеобразную форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы законопроекта уверены, что он будет способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан.

Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу, по сути - возврат ранее уплаченного НДФЛ. Вычет позволяет платить меньше налога или вернуть уже уплаченный в течение года налог. Таким образом, на вычет по НДФЛ могут претендовать те, кто его платит. Налоговый вычет подразумевает возврат 13% от суммы расходов, предусмотренной законодательством.

Таким образом, сумма вычета индивидуальна и будет зависеть от фактических расходов на услуги спортзалов и фитнес-клубов.